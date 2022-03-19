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30-й тур
Дженоа
1 : 0
Торино
18.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Дженоа одержала первую победу после ухода Шевченко

Генуэзцы минимально обыграли «Торино»

  • 19.03.2022 08:37
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Дженоа одержала первую победу после ухода Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 18 марта «Дженоа» в матче 30-го тура Серии А дома минимально обыграла «Торино». Для генуэзского клуба это первая победа с момента ухода Андрея Шевченко и первая победа в Серии А с 12 сентября 2021 года. Отметим, что с 24-й минуты «Дженоа» играла в меньшинстве.

Благодаря этой победе «Дженоа» набрала 22 очка и теперь отстает от спасительного 17-го места на 3 балла.

«Дженоа» - «Торино» - 1:0
Гол: Портанова 14
Удаление: Остигор 24 (Дженоа)

Также вчера «Специя» Виктора Коваленко проиграла «Сассуоло» 1:4.

Источник — Sport.ua

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