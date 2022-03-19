Дженоа одержала первую победу после ухода Шевченко

Вчера, 18 марта «Дженоа» в матче 30-го тура Серии А дома минимально обыграла «Торино». Для генуэзского клуба это первая победа с момента ухода Андрея Шевченко и первая победа в Серии А с 12 сентября 2021 года. Отметим, что с 24-й минуты «Дженоа» играла в меньшинстве.

Благодаря этой победе «Дженоа» набрала 22 очка и теперь отстает от спасительного 17-го места на 3 балла.

«Дженоа» - «Торино» - 1:0

Гол: Портанова 14

Удаление: Остигор 24 (Дженоа)

Также вчера «Специя» Виктора Коваленко проиграла «Сассуоло» 1:4.