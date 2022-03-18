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Коваленко отыграл весь матч, Специя уступила Сассуоло

Неудачный матч для украинца

  • 18.03.2022 21:36
  • 370 просмотров
  • 1 комментарий
Коваленко отыграл весь матч, Специя уступила Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Специя» в матче чемпионата Италии уступила «Сассуоло» со счетом 1:4.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основном составе и провел на поле весь матч.

Команда набрала 29 очков и находится на 15-м месте.

Чемпионат Италии. 30-й тур

Сассуоло - Специя 4:1
Голы: Берарди, 17, 47, Айхан, 78, Скамакка, 81 - Верде, 36

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 18.03.2022 22:09
    0
    Очень сильно уступила... -3
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