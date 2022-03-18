Коваленко отыграл весь матч, Специя уступила Сассуоло

«Специя» в матче чемпионата Италии уступила «Сассуоло» со счетом 1:4.
Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основном составе и провел на поле весь матч.
Команда набрала 29 очков и находится на 15-м месте.
Чемпионат Италии. 30-й тур
Сассуоло - Специя 4:1
Голы: Берарди, 17, 47, Айхан, 78, Скамакка, 81 - Верде, 36
Источник — Sport.ua
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