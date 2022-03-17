В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Лилль» (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира.
Лига чемпионов
1/8 финала, ответный матч
Лилль (Франция) – Челси (Англия) – 1:2 (первый матч – 0:2)
Голы Бурак Йылмаз, 38 (пен) – Пулишич, 45, Аспиликуэта, 71.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Бурак Йылмаз, 38 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Пулишич, 45 мин.
ГОЛ! 1:2. Аспиликуэта, 71 мин.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Сезар Аспиликуэта (Челси).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
|38'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бурак Йилмаз (Лилль).
Источник — Sport.ua
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