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Лилль
1 : 2
Челси
16.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лилль – Челси – 1:2. Победа, несмотря на санкции. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 17.03.2022 00:50
  • 187 просмотров
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Лилль – Челси – 1:2. Победа, несмотря на санкции. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Лилль» (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов

1/8 финала, ответный матч

Лилль (Франция) – Челси (Англия) – 1:2 (первый матч – 0:2)

Голы Бурак Йылмаз, 38 (пен) – Пулишич, 45, Аспиликуэта, 71.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Бурак Йылмаз, 38 мин (пен) 

ГОЛ! 1:1. Пулишич, 45 мин.

ГОЛ! 1:2. Аспиликуэта, 71 мин.

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Сезар Аспиликуэта (Челси).
45' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
38' ГОЛ ! С пенальти забил Бурак Йилмаз (Лилль).

Источник — Sport.ua

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