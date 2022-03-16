ВИДЕО. В пользу англичан. Лилль и Челси обменялись голами в первом тайме

16 марта «Лилль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимает «Челси».
Первым счет в матче открыли французы усилиями опытного нападающего Бурака Йылмаза, но на третьей компенсированной минуте Кристиан Пулишич восстановил статус-кво.
Первая встреча завершилась победой англичан 2:0.
Гол Йылмаза
Гол Пулишича
Источник — MEGOGO
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