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ВИДЕО. В пользу англичан. Лилль и Челси обменялись голами в первом тайме

Пулишич сравнял счет в компенсированное время

  • 16.03.2022 23:04
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ВИДЕО. В пользу англичан. Лилль и Челси обменялись голами в первом тайме
© ФК Лилль

16 марта «Лилль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимает «Челси». 
 
Первым счет в матче открыли французы усилиями опытного нападающего Бурака Йылмаза, но на третьей компенсированной минуте Кристиан Пулишич восстановил статус-кво. 
 
Первая встреча завершилась победой англичан 2:0.

Гол Йылмаза

Гол Пулишича

Источник — MEGOGO

(3 голоса)

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