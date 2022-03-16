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Лилль
1 : 2
Челси
16.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Челси во второй раз обыграл Лилль и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов

В четвертьфинале будет три английских команды

  • 16.03.2022 23:54
  • 443 просмотра
  • 1 комментарий
Челси во второй раз обыграл Лилль и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Челси».
 
Французский клуб открыл счет в первом тайме, но в итоге проиграл и в этой встрече, и по сумме двух матчей. 

Ранее в 1/4 финала вышли еще два английских клуба: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
 
Лига чемпионов. 1/8 финала
 
«Лилль» – «Челси» – 1:2 (первый матч – 0:2)
Голы: 1:0 – 38, пенальти Йылмаз, 1:1 – 45 Пулишич, 1:2 – 71 Аспиликуэта.

«Лилль» – Лео Жардим, Челик (Веа, 58), Фонте, Ботман (Онана, 58), Тиагу Джало, Гудмундссон (Брадарич, 78), Андре, Шека, Бамба (Гомес, 78), Йылмаз, Дэвид (Бен-Арфа, 77).
«Челси» – Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Чалоба, 33), Алонсо, Ковачич (Маунт, 46), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74), Канте, Пулишич (Лукаку, 74), Хавертц (Зиеш, 83).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    Hg, 17.03.2022 00:02
    0
    В общем то по делу. Похоже сегодня день жёлтых.)
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