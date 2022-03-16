Лилль – Челси. Вернер и Лукаку остались в запасе

Сегодня, 16 марта «Лилль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимает «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Лилль»: Лео Жардим – Фонте, Ботман, Тиаго Джало – Зеки Челик, Бамба, Шека, Андре, Гудмундссон – Бурак Йылмаз, Дэвид
«Челси»: Менди – Алонсо, Рюдигер, Тиаго Силва, Кристенсен, Аспиликуэта – Ковачич, Жоржиньо, Канте – Пулишич, Хаверц
Источник — УЕФА
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