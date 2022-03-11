Ирапуато. Володько проиграла во втором круге

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) завершила выступление на турнире ITF W60 в Мексике.
В матче второго круга 35-летняя украинка в трех сетах проиграла американке Джейми Леб.
Ирапуато. Второй круг
Катерина Володько (Украина) – Джейми Леб (США) – 4:5, 7:6, 4:6
Источник — Sport.ua
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