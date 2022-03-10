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Володько вышла во второй круг турнира ITF в Мексике

Катерина стартовала с победы на соревнованиях в Ирапуато

  • 10.03.2022 18:04
  • 170 просмотров
  • 1 комментарий
Володько вышла во второй круг турнира ITF в Мексике
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько (Бондаренко)

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) вышла во второй круг турнира ITF W60 в Мексике.
 
В матче первого круга украинка переиграла американку Эрику Остерхут.
 
Ирапуато. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Эрика Остерхут (США) – 6:3, 7:6(5)
 
Следующей соперницей Катерины станет восьмая сеяная Джейми Леб из США.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 10.03.2022 18:25 (изменен)
    0
    Она что фамилию сменила. Пора заканчивать с одиночкой, а в паре и до 40 лет играть можно.
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