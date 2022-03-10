Володько вышла во второй круг турнира ITF в Мексике

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) вышла во второй круг турнира ITF W60 в Мексике.
В матче первого круга украинка переиграла американку Эрику Остерхут.
Ирапуато. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Эрика Остерхут (США) – 6:3, 7:6(5)
Следующей соперницей Катерины станет восьмая сеяная Джейми Леб из США.
Источник — Sport.ua
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