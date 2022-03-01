ФОТО. Зинченко получил шанс в основе Манчестер Сити на матч Кубка Англии

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко выйдет в основном составе команды на матч Кубка Англии против «Петерборо».
Ранее тренер Хосеп Гвардиола говорил о том, что Зинченко сильно переживает из-за войны в Украине, но выразил готовность выйти на поле.
Ранее Александр поучаствовал в сборе средств на нужды украинской армии.
📋 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📋— Manchester City (@ManCity) March 1, 2022
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Foden, Grealish, Mahrez, Jesus
SUBS | Carson, Slicker, Stones, Sterling, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/AengSw7AiV
Источник — Sport.ua
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