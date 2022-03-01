ФОТО. Зинченко получил шанс в основе Манчестер Сити на матч Кубка Англии

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко выйдет в основном составе команды на матч Кубка Англии против «Петерборо».

Ранее тренер Хосеп Гвардиола говорил о том, что Зинченко сильно переживает из-за войны в Украине, но выразил готовность выйти на поле.

Ранее Александр поучаствовал в сборе средств на нужды украинской армии.

