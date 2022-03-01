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ФОТО. Зинченко получил шанс в основе Манчестер Сити на матч Кубка Англии

Александр выйдет с первых минут

  • 01.03.2022 20:15
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ФОТО. Зинченко получил шанс в основе Манчестер Сити на матч Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко выйдет в основном составе команды на матч Кубка Англии против «Петерборо».

Ранее тренер Хосеп Гвардиола говорил о том, что Зинченко сильно переживает из-за войны в Украине, но выразил готовность выйти на поле.

Ранее Александр поучаствовал в сборе средств на нужды украинской армии.
 

Источник — Sport.ua

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