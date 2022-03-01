Украинский капитан. Зинченко помог Манчестер Сити победить в Кубке Англии

«Манчестер Сити» в матче Кубка Англии победил «Петерборо» со счетом 2:0.
Перед игрой болельщики и команды провели акцию в поддержку Украины, которая столкнулась с агрессией России.
А капитаном «Манчестер Сити» был Александр Зинченко. Украинцу перед игрой повязку передал Фернандиньо.
Источник — Sport.ua
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