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Джек ГРИЛИШ: «Отдать капитанскую повязку Зинченко было хорошим жестом»

Хавбек «Манчестер Сити» поддержал одноклубника

  • 03.03.2022 11:39
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  • 1 комментарий
Джек ГРИЛИШ: «Отдать капитанскую повязку Зинченко было хорошим жестом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал решение команды отдать украинцу Александру Зинченко капитанскую повязку в матче Кубка Англии против «Питерборо» (2:0). 

«Как вы понимаете, последняя неделя была для него тяжелой. У него осталась семья в Украине. Мы пытались его поддержать. Он тренируется каждый день. Это был хороший жест Фернандиньо отдать ему капитанскую повязку, Зинченко нас не подвел», - сказал Грилиш.

Источник — BBC

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    Александр Жаирс, 03.03.2022 11:51
    0
    Достойно!
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