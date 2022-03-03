Джек ГРИЛИШ: «Отдать капитанскую повязку Зинченко было хорошим жестом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал решение команды отдать украинцу Александру Зинченко капитанскую повязку в матче Кубка Англии против «Питерборо» (2:0).
«Как вы понимаете, последняя неделя была для него тяжелой. У него осталась семья в Украине. Мы пытались его поддержать. Он тренируется каждый день. Это был хороший жест Фернандиньо отдать ему капитанскую повязку, Зинченко нас не подвел», - сказал Грилиш.
Источник — BBC
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