Джек ГРИЛИШ: «Отдать капитанскую повязку Зинченко было хорошим жестом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал решение команды отдать украинцу Александру Зинченко капитанскую повязку в матче Кубка Англии против «Питерборо» (2:0).

«Как вы понимаете, последняя неделя была для него тяжелой. У него осталась семья в Украине. Мы пытались его поддержать. Он тренируется каждый день. Это был хороший жест Фернандиньо отдать ему капитанскую повязку, Зинченко нас не подвел», - сказал Грилиш.