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Зинченко, Ребров, Малиновский и другие создали фонд помощи армии

Известные украинские спортсмены переводят деньги нашей армии

  • 28.02.2022 15:31
  • 2043 просмотра
  • 5 комментариев
Зинченко, Ребров, Малиновский и другие создали фонд помощи армии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, что представители украинского спорта создали фонд помощи украинской армии и активно пересылают деньги на нужды ВСУ.

Среди участников фонда есть Сергей Ребров, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виктор Коваленко, Виталий Миколенко и другие (известны не все спортсмены).

Уже собрано как минимум 16,5 миллионов гривен, но сумма постоянно увеличивается.

Ранее стало известно, что Ярмоленко внес 3 миллиона гривен.

Источник — Трибуна

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vik_77, 28.02.2022 16:09
    +8
    Дякуєм,хлопці! Ви справжні Українці!!!
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    online
    adidas777, 28.02.2022 16:41
    +1
    Дякую, хлопці!!!
    У мене одне питання, а куди поділися з сайту вся ботоферма любителів рузкого мира?
    Макси, шмакси, тимофеєчки і вся ця мерзота?
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    OdessaMaMa, 28.02.2022 16:25
    +1
    Нет слов!!! Браво Мужики!!
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    Spectra, 28.02.2022 16:42
    0
    Ссылка
    Dfs2262ar, 28.02.2022 16:31
    0
    А Шевченко привет передаёт 🤢
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