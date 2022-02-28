Зинченко, Ребров, Малиновский и другие создали фонд помощи армии

Стало известно, что представители украинского спорта создали фонд помощи украинской армии и активно пересылают деньги на нужды ВСУ.
Среди участников фонда есть Сергей Ребров, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виктор Коваленко, Виталий Миколенко и другие (известны не все спортсмены).
Уже собрано как минимум 16,5 миллионов гривен, но сумма постоянно увеличивается.
Источник — Трибуна
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У мене одне питання, а куди поділися з сайту вся ботоферма любителів рузкого мира?
Макси, шмакси, тимофеєчки і вся ця мерзота?
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