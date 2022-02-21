ХАВИ: «Все забитые голы были фантастическими»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Валенсией» (4:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

«Я очень доволен и счастлив. Мы не сильно превосходили соперника, как в матче с «Наполи», но мы были эффективны. Первый тайм был очень хорошим. Игра была сложной. Еще одна игра на выезде, которой мы остались довольны. Мы уходим с тремя очками в трудной игре. Все забитые голы были фантастическими», - сказал Хави.