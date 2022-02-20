Барселона разгромила Валенсию, Обамеянг оформил дубль

В поединке 25-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Валенсию» со счетом 4:1.

Дублем отметился форвард «блаугранас» Пьер-Эмерик Обамеянг, который перешел в «Барселону» зимой из лондонского «Арсенала». Для футболиста эти голы стали первыми за каталонскую команду.

«Валенсия» — «Барселона» — 1:4

Голы: Обамеянг, 23, 38, де Йонг, 32, Педри, 63 — Солер, 52

«Валенсия»: Мамардашвили, Фулькье, Альдерете (Джемерт, 85), Диакаби, Гайя (Тони Лато, 65), Солер, Гильямон (Макси Гомес, 46), Мориба (Рачич, 66), Гедеш, Дуро (Маркос Андре, 85), Хиль.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Эрик Гарсия (Мингеса, 46), Альба, Бускетс, де Йонг (Педри, 60), Гави (Траоре, 81), Обамеянг (де Йонг, 82), Дембеле (Нико Гонсалес, 71), Ферран Торрес.

Предупреждения: Альба (35), Мориба (53), Араухо (56), Нико Гонсалес (72), Тони Лато (76), Солер (77), Дест (90).