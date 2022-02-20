25-й тур
Валенсия
1 : 4
Барселона
20.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия — Барселона — 1:4. Дубль Обамеянга. Видео голов и обзор матча

Каталонская команда разгромила соперников в выездном поединке

  • 20.02.2022 19:57
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Валенсия — Барселона — 1:4. Дубль Обамеянга. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 25-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» на выезде разбила «Валенсию» со счетом 4:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Валенсия» — «Барселона» — 1:4
Голы: Обамеянг, 23, 38, де Йонг, 32, Педри, 63 — Солер, 52

События матча
63' ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
52' ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Валенсия).
38' ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
32' ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
23' ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).

Источник — Sport.ua

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