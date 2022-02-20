В поединке 25-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» на выезде разбила «Валенсию» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Валенсия» — «Барселона» — 1:4
Голы: Обамеянг, 23, 38, де Йонг, 32, Педри, 63 — Солер, 52
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Валенсия).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
Источник — Sport.ua
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