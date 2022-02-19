Валенсия - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Барселона» при тренере Хави постепенно налаживает ситуацию и улучшает как игру, так и результаты. Каталонцы еще не так давно были на 7-8 месте, а сейчас догнали «Атлетико» и вернулись в топ-4. Правда, догнать лидирующий «Реал будет чрезвычайно сложно. Даже с учетом последних проблем мадридцев, команда Карло Анчелотти опережает каталонцев на 15 очков.

Нынешняя неделя складывается для «Барселоны» напряженно, и в четверг команда дома сыграла вничью с «Наполи» в рамках плей-офф Лиги Европы. Теперь команде предстоит матч Ла Лиги с «Валенсией», которая в этом году выступает не слишком удачно.

В последних пяти матчах у Летучих мышей всего одна победа при двух поражениях и двух ничьих.

Это опустило «Валенсию» на 12-е место, хотя еще не так давно команда боролась за еврокубки.

Перед матчем «Барселона» является фаворитом, но у Хави есть серьезные проблемы в обороне. Не смогут сыграть Алвес, Пике, Ленгле, Араужо и Умтити. Кроме того, из-за травм вне игры останутся Депай, Серхи и Фати, но вернется Бускетс.

В общем, проблем у каталонцев достаточно, но даже так у «Барселоны» есть все шансы взять три очка.

20 февраля, воскресенье