Канкун. Бондаренко проиграла перспективной тинейджерке из Чехии

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила борьбу в одиночном разряде на 25-тысячнике ITF в Мексике.
Во втором круге украинка уступила 16-летней чешке Линде Фругвиртовой.
Канкун. Второй круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Линда Фругвиртова (Чехия) – 4:6, 1:6
Отметим, что младшая сестра Линды Бренда выиграла два турнира ITF подряд в Аргентине.
Источник — Sport.ua
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