Канкун. Бондаренко проиграла перспективной тинейджерке из Чехии

Катерина уступила Линде Фругвиртовой

  • 17.02.2022 20:39
  • 291 просмотр
  • 1 комментарий
Канкун. Бондаренко проиграла перспективной тинейджерке из Чехии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила борьбу в одиночном разряде на 25-тысячнике ITF в Мексике.
 
Во втором круге украинка уступила 16-летней чешке Линде Фругвиртовой.
 
Канкун. Второй круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Линда Фругвиртова (Чехия) – 4:6, 1:6
 
Отметим, что младшая сестра Линды Бренда выиграла два турнира ITF подряд в Аргентине

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 17.02.2022 21:47
    +1
    Ожидаемо, пора заканчивать.
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