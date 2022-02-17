Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский выдал отличный отрезок в матче с Юве»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от игры Руслана Малиновского в матче Лиги Европы против «Олимпиакоса»:

«Станет ли Малиновский ключевым игроком в предстоящем матче? Малиновский выдал отличный отрезок в матче с «Ювентусом», но предыдущие поединки были не самыми лучшими. Для нас все игроки очень важны, но составлять какие-то рейтинги я не могу».

Напомним, в матче с «Ювентусом» Малиновский отличился голом.