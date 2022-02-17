АЛЬВАРЕНГА: «Думаю, Козловский владеет Львовом. Он всем здесь заправляет»

Легионер «Руха» повествует о проблемах и радостях от пребывания в Украине

  • 17.02.2022 10:44
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АЛЬВАРЕНГА: «Думаю, Козловский владеет Львовом. Он всем здесь заправляет»
© ФК Рух. Фабрисио Альваренга

Полузащитник «Руха» аргентинец Фабрисио Альваренга в общении с южноамериканскими журналистами рассказал о своих взглядах на проблему потенциального вторжения армии РФ в Украину, а также поделился другими наблюдениями от жизни во Львове.

«Люди обсуждают проблему возможного вторжения России, но во Львове все очень тихо. У людей нет страха. Ничего не произошло. На улицах нет признаков военного присутствия. Правда в том, что я и моя семья не беспокоимся. Мы чувствуем себя спокойно».

«Никаких рекомендаций по вопросам безопасности мы не получали. В клубе ничего нам не сказали. После войны на Донбассе в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, многие люди привыкли к угрозам. Они воспринимают их как нечто нормальное».

«Я не боюсь, потому что во Львове ситуация более чем нормальная. В настоящее время не о чем беспокоиться. Если вы выходите на прогулку, вы видите, что туристы из других стран как обычно едят, фотографируются. Здесь много мясных и сырных ярмарок. Божественно, как для прогулок. Во Львове безопаснее, чем во многих местах в Буэнос-Айресе» .

«Во Львове больше украинских националистов, они не хотят иметь ничего общего с россиянами. Когда я играл в Киеве, большинство людей говорили по-русски. В итоге я выучил больше русский, чем украинский. Во Львове, где более сильны украинские корни, не хотят, чтобы говорили по-русски. Пришлось учить украинский. Разница между двумя языками подобна разнице между испанским и португальским. В украинской глубинке националистические настроения сильнее».

«Украинский футбол сильно отличается от аргентинского. В Украине гораздо больше акцентов на физическую подготовку, вы не играете с мячом так много, хотя сюда приезжает много бразильских игроков. В Украине нет поощрений от болельщиков за красивый футбол, как в Аргентине».

«У «Руха» одна из лучших академий в Европе. Это что-то из другого мира, даже не верится. У меня нет слов, чтобы описать, что из себя представляет учебный центр, как для молодежи, так и для профессионалов. Хозяин «Руха» (Григорий Козловский – прим. ред.) — серьезный бизнесмен в городе. У него много предприятий: рестораны, отели, сети спортзалов. Я думаю, что он владеет городом [смеется], он всем здесь заправляет. Экономически он очень силен».

«Я планирую остаться в Украине из-за денег и из-за безопасности. Спокойствие, в котором человек живет, имеет основополагающее значение для меня и моей семьи. Если я уеду из Украины, то по футбольным причинам, а не из-за проблем с Россией», — рассказал Альваренга.

Напомним, накануне стало известно, что аргентинский легионер «Руха» получил серьезную травму. Из-за нее Фабрисио Альваренга пропустит от 6 до 8 месяцев.

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Источник — La Nacion

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Комментарии
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    umnuy2, 17.02.2022 11:44
    0
    Как в пословице. У них у страны мафия а у нас у мафии страна
    Ссылка
    online
    andi Mir, 17.02.2022 11:19
    0
    Когда показательно убьет кого-то, тогда его признают истинным господином, как харкавчане - Ярика, который после убийства стал для них богом во плоти.
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    online
    dudigo78, 17.02.2022 11:03
    0
    Винники це лише маленька частина передмістя Львова. А в самому Львові він мало чим володіє
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