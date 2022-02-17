Клаудио СПИНЕЛЛИ: «Украинский чемпионат превзошел мои ожидания»

Аргентинский легионер «Александрии» доволен тем, что имеет в Украине

  • 17.02.2022 10:23
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  • 1 комментарий
Клаудио СПИНЕЛЛИ: «Украинский чемпионат превзошел мои ожидания»
© ФК Александрия. Клаудио Спинелли (справа)

25-летний аргентинский форвард «Александрии» Клаудио Спинелли пообщался с журналистами из своей страны на предмет возможного вторжения армии РФ в Украину, затронув также темы своего пребывания в нашей стране и поделившись мнением об отечественной Премьер-лиге.

«Точно так же, как в Аргентине мы привыкли к инфляции и девальвации, украинцы привыкли к угрозам войны. Для них эта тема актуальна в течение многих лет. Они воспринимают ее очень естественно, они очень спокойны. Мои коллеги по клубу тоже, они говорят мне сохранять спокойствие. Очевидно, к этому тяжело привыкнуть, я чувствую, что в любой момент что-то может случиться, но говорят, что каждый год существует угроза войны, которая может стать реальностью из-за политиков».

«Я не боюсь, что со мной что-то случится. Единственное, что меня связывает, это турнир, который еще продолжается. Если его приостановят, я уйду, а пока соревнования должны возобновится по плану [25 февраля]. В Украине ритм жизни не изменился, иначе все здесь сошли бы с ума. Они слишком спокойные. Если бы в Аргентине я знал, что может быть война, я бы сошел с ума. Существует много спекуляций, которые витают на международном уровне вместе с новостями, но ситуация отличается от той, что происходит на самом деле».

«Александрия больше похожа на поселок. Я больше привык к Буэнос-Айресу. Но здесь спокойно и это хорошо. Я недавно женился, и моя жена тоже не боится. Город достаточно далек от возможной зоны вторжения. Если что-то случится, у нас будет время, чтобы уехать».

«В украинском обществе существует разделение между теми, кто предпочитает западный капитализм, и теми, кто ностальгирует по временам Советского Союза. В России живет много украинцев, но в Украине больше говорят по-русски, чем по-украински. Мои коллеги общаются друг с другом по-русски».

«Мне очень нравится украинский футбол. Здесь приятно играть, стадионы хорошие, есть хорошие футболисты. Это совсем непросто. Украинский чемпионат превзошел мои ожидания, я нашел что-то лучшее, чем я думал. И это не говоря уже о том, что такое «Шахтер» и «Динамо», два впечатляющих клуба. После них есть еще пять хороших команд и еще пять, которые слабее, но победить их непросто», - рассказал Спинелли.

В нынешнем сезоне УПЛ на счету Спинелли 17 матчей, в которых он забил 2 мяча. Форвард выступает за «Александрию» на правах аренды из «Дженоа», которая рассчитана до лета 2022 года.

Источник — La Nacion

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Станіслав Б'ялковський, 17.02.2022 10:35
    +1
    Не більшість говорить російською....міг би й сам вивчити українську....
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