Клаудио СПИНЕЛЛИ: «Украинский чемпионат превзошел мои ожидания»

25-летний аргентинский форвард «Александрии» Клаудио Спинелли пообщался с журналистами из своей страны на предмет возможного вторжения армии РФ в Украину, затронув также темы своего пребывания в нашей стране и поделившись мнением об отечественной Премьер-лиге.

«Точно так же, как в Аргентине мы привыкли к инфляции и девальвации, украинцы привыкли к угрозам войны. Для них эта тема актуальна в течение многих лет. Они воспринимают ее очень естественно, они очень спокойны. Мои коллеги по клубу тоже, они говорят мне сохранять спокойствие. Очевидно, к этому тяжело привыкнуть, я чувствую, что в любой момент что-то может случиться, но говорят, что каждый год существует угроза войны, которая может стать реальностью из-за политиков».

«Я не боюсь, что со мной что-то случится. Единственное, что меня связывает, это турнир, который еще продолжается. Если его приостановят, я уйду, а пока соревнования должны возобновится по плану [25 февраля]. В Украине ритм жизни не изменился, иначе все здесь сошли бы с ума. Они слишком спокойные. Если бы в Аргентине я знал, что может быть война, я бы сошел с ума. Существует много спекуляций, которые витают на международном уровне вместе с новостями, но ситуация отличается от той, что происходит на самом деле».

«Александрия больше похожа на поселок. Я больше привык к Буэнос-Айресу. Но здесь спокойно и это хорошо. Я недавно женился, и моя жена тоже не боится. Город достаточно далек от возможной зоны вторжения. Если что-то случится, у нас будет время, чтобы уехать».

«В украинском обществе существует разделение между теми, кто предпочитает западный капитализм, и теми, кто ностальгирует по временам Советского Союза. В России живет много украинцев, но в Украине больше говорят по-русски, чем по-украински. Мои коллеги общаются друг с другом по-русски».

«Мне очень нравится украинский футбол. Здесь приятно играть, стадионы хорошие, есть хорошие футболисты. Это совсем непросто. Украинский чемпионат превзошел мои ожидания, я нашел что-то лучшее, чем я думал. И это не говоря уже о том, что такое «Шахтер» и «Динамо», два впечатляющих клуба. После них есть еще пять хороших команд и еще пять, которые слабее, но победить их непросто», - рассказал Спинелли.

В нынешнем сезоне УПЛ на счету Спинелли 17 матчей, в которых он забил 2 мяча. Форвард выступает за «Александрию» на правах аренды из «Дженоа», которая рассчитана до лета 2022 года.