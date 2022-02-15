Рух потерял Альваренгу на длительный срок

Полузащитник львовского клуба получил тяжелую травму колена

  • 15.02.2022 16:22
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Рух потерял Альваренгу на длительный срок
© ФК Рух. Фабрисио Альваренга

Полузащитник «Руха» Фабрисио Альваренга во время тренировки получил тяжелую травму колена. Впереди его ждет операция и длительная реабилитация.

Врач «Руха» Михаил Процив прокомментировал характер травмы игрока и рассказал об ориентировочном времени возвращения Фабри на футбольное поле.

– Фабрисио травмировался во время тренировки. Механизм травмы косвенный, то есть футболист неудачно приземлился на газон с поворотом на опорной ноге. В результате повредились связки колена. Разорвана передняя крестообразная связка, медиальный мениск, а также неполный разрыв медиально-колотеральной связки.

Травма довольно досадная. Фабрисио ждет длительное лечение. Сейчас он готовится к операции, которую будут делать в Польше. Состоится она через две недели. После этого он останется там на реабилитационное лечение, а потом вернется во Львов, и мы продолжим с ним работать над его восстановлением.

Примерный срок его возвращения на футбольное поле составляет 6-8 месяцев.

Источник — ФК Рух Львов

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