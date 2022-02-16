Ярославский настаивает на новых трансферах Металлиста

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский, который сейчас находится за рубежом, настаивает на продолжении трансферной кампании клуба.
«Сегодня ночью имел обстоятельную беседу с Александром Ярославским по усилению состава футбольного клуба «Металлист». Президент настаивает, чтобы в это межсезонье команда была максимально укомплектована. Поэтому ожидайте трансферов», — заявил вице-президент «Металлиста» Евгений Красников.
Ранее кортеж Ярославского совершил ДТП со смертельным исходом под Харьковом. На следующий день Ярославский улетел в Лондон.
Источник — ФК Металлист
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