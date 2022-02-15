Новак ДЖОКОВИЧ: «Я не антивакцинатор, но я за свободу выбора»

Сербский теннисист готов отказаться от участия в Уимблдоне и Ролан Гаррос

  • 15.02.2022 11:31
  • 398 просмотров
  • 5 комментариев
Новак ДЖОКОВИЧ: «Я не антивакцинатор, но я за свободу выбора»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира Новак Джокович дал первое интервью после его депортации из Австралии из-за отказа от вакцинации.

«Отказаться от Уимблдона и Ролан Гаррос? Да, готов, это цена, которую я готов заплатить. Я никогда не был против вакцинации, но всегда поддерживал свободу выбора, что делать со своим организмом. Принципы принятия решений о моем теле важнее любого титула или чего-то еще. Я стараюсь быть в гармонии со своим телом, насколько это возможно. Я никогда не был против вакцинации. Я понимаю, что все люди во всем мире прикладывают большие усилия, чтобы справиться с этим вирусом и, я надеюсь, поскорее положить ему конец.

Я понимаю, что критики много и что люди выдвигают разные теории о том, как мне повезло или как это удобно. Но ковид не бывает везением или удобством. Миллионы людей во всем мире страдали и продолжают страдать от ковида. Поэтому я отношусь к этому очень серьезно. Мне очень не нравится, когда кто-то думает, что я злоупотребил чем-то или использовал что-то в свою пользу, чтобы получить положительный ПЦР-тест и в итоге поехать в Австралию. О фальсификации тестов мне ничего неизвестно»», - сказал Джокович.

Ранее стало известно, что Джоковичу могут не позволить участвовать в турнире в Индиан-Уэллсе.

Также в СМИ появлялась информация о том, что Джокович все-таки решил вакцинироваться.

Источник — BBC

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    SandroKing, 15.02.2022 11:47
    +2
    Ну да, а зачем тогда в суды подавал? Никто не нарушал твою свободу. Никто силком не тащил в самолет который летел в Австралию. А он приехал в чужую страну и свои права начал качать.
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    potemkin78, 15.02.2022 11:42
    +2
    скорее чел который от своей безнаказанности забыл берега
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    potemkin78, 15.02.2022 11:57
    0
    SandroKing, 15.02.2022 11:47
    Ну да, а зачем тогда в суды подавал? Никто не нарушал твою свободу. Никто силком не тащил в самолет который летел в Австралию. А он приехал в чужую страну и свои права начал качать.
    мало того, он не сказал что у него есть подозрения на ковид и ходил по студиям и давал интервью. вот от такой наглости и безответственности и афыгели власти австралии
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    Comrade Me, 15.02.2022 11:55 (изменен)
    0
    **********
    ...после 16 декабря, уже имея на руках положительный ПЦР-тест. 17 декабря он присутствовал на церемонии презентации памятной марки с изображением Джоковича, выпущенной Сербской национальной почтовой службой. В тот же день он присутствовал на церемонии награждения в Теннисном центре Новака, причем фотографировался с детьми без маски. 18 декабря, через два дня после теста, Джокович принял участие в фотосессии для французского издания L'Equipe...
    **********
    Это и есть его свободный выбор?
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    Владимир Копяк, 15.02.2022 11:52
    0
    Ты можешь делать со своим телом что хочешь - это твое право. Но есть законы других стран и их нужно выполнять.Не хочешь этого делать - сили дома и лелель свое тело ...
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