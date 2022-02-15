Новак ДЖОКОВИЧ: «Я не антивакцинатор, но я за свободу выбора»

Первая ракетка мира Новак Джокович дал первое интервью после его депортации из Австралии из-за отказа от вакцинации.

«Отказаться от Уимблдона и Ролан Гаррос? Да, готов, это цена, которую я готов заплатить. Я никогда не был против вакцинации, но всегда поддерживал свободу выбора, что делать со своим организмом. Принципы принятия решений о моем теле важнее любого титула или чего-то еще. Я стараюсь быть в гармонии со своим телом, насколько это возможно. Я никогда не был против вакцинации. Я понимаю, что все люди во всем мире прикладывают большие усилия, чтобы справиться с этим вирусом и, я надеюсь, поскорее положить ему конец.

Я понимаю, что критики много и что люди выдвигают разные теории о том, как мне повезло или как это удобно. Но ковид не бывает везением или удобством. Миллионы людей во всем мире страдали и продолжают страдать от ковида. Поэтому я отношусь к этому очень серьезно. Мне очень не нравится, когда кто-то думает, что я злоупотребил чем-то или использовал что-то в свою пользу, чтобы получить положительный ПЦР-тест и в итоге поехать в Австралию. О фальсификации тестов мне ничего неизвестно»», - сказал Джокович.

Ранее стало известно, что Джоковичу могут не позволить участвовать в турнире в Индиан-Уэллсе.

Также в СМИ появлялась информация о том, что Джокович все-таки решил вакцинироваться.