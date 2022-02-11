Джоковича могут не пустить на турнир в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Новак Джокович может пропустить Мастерс в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 7 по 20 марта. Причина все та же: серб по-прежнему не вакцинировался от коронавируса.

Джокович включен в число участников турнира, но это еще не гарантирует ему участие. Правила турнира разрешают играть теннисистам без прививки, но у Джоковича будут большие трудности с тем, чтобы попасть в США.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Джокович все-таки решил вакцинироваться.