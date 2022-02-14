Во вторник, 15 февраля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Стартовый свисток рефери Питера Бэнкса из Мерсисайда прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед



Есть большие сомнения в необходимости полагать, что футболисты «Манчестер Юнайтед» хотели бы наблюдать в прямом эфире за тем, как их соседи по городу стартуют в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Да и не придется коллективу Ральфа Рангника этим заниматься, так как именно посреди текущей недели в расписании АПЛ зарезервирован слот для проведения ранее не сыгранных по каким-либо причинам поединков. У «Красных дьяволов» как раз и есть один такой должок – домашняя игра против «Брайтона», которая в норме должна была быть сыграна еще в середине декабря, но тогда многие команды были что называется не в кондиции.

Другой вопрос, комфортно ли именно сейчас «Манчестер Юнайтед» проводить игру против столь неприятного соперника, коим являются «чайки» в этом сезоне? Тут утвердительно сказать будет достаточно сложно. Команде Рангника нужны победы здесь и сейчас – это все, что можно сказать после этой «фантастической» серии из трех предыдущих поединков, когда «Красные дьяволы» в первом тайме радовали своих поклонников голами в первых таймах, а после перерыва «сливали» игру к ничейному исходу в основное время. На фоне таких достижений не трудно представить, в каком психологическом состоянии находится сейчас коллектив, поэтому чем раньше неудачная полоса прервется, тем лучше.

Брайтон



Сразу стоит отметить, что «Брайтон» – не лучший соперник для того, чтобы завершать матчем против него какие-либо серии. Подопечные Грэма Поттера уже отбирали очки дважды за короткий период у лондонского «Челси» и «Лестера» (все три матча – 1:1), и все эти результаты последовали в последние два месяца. Из наиболее свежих в памяти воспоминаний выделим вылет из Кубка Англии по итогам матча против «Тоттенхэма» (1:3), а также успех на минувших выходных против «Уотфорда» (2:0). В АПЛ «чайки» идут без поражений вот уже восемь матчей кряду, поэтому этого соперника недооценивать не стоит никому.

«Ливерпуль» (2:2) ранее уже наступал на подобные грабли, да и «Вест Хэм» (1:1) и «Арсенал» (0:0) точно не дадут соврать об обратном. Лишь чемпионы страны, «Манчестер Сити», прошли испытание «Брайтоном» с сохранением чувства собственного достоинства (4:1). В целом, тенденция вполне очевидна – команда Поттера не знает понятий «фаворит/аутсайдер», поэтому не отталкивается от вывесок своих матчей. И если в начале сезона мы видели определенную пробуксовку в ее исполнении, то сейчас ситуация в корне поменялась.

Ориентировочные составы



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Магуайр, Варан, Далот – Мактоминей, Погба – Санчо, Фернандеш, Рашфорд – Роналду.

«Брайтон»: Санчес – Кукурелья, Данк, Вебстер, Велтман, Лэмпти – Лаллана, Модер, Гросс – Мопе, Биссума.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке футболисты хозяева должны попытаться нарушить сложившуюся тенденцию. Нашей ставкой будет позиция – «Манчестер Юнайтед» ИТБ 1.5 с коэффициентом 1.89 по линии Parimatch.

15 февраля, вторник