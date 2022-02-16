Ман Юнайтед

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (2:0).

На 51-й минуте гол забил форвард Криштиану Роналду, чем прервал безголевую серию из шести матчей, и это была его худшая серия за карьеру.

На 90+7 минуте Бруну Фернандеш удвоил преимущество своей команды, и «МЮ» поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ (43 очка).

Премьер-лига. 18-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0

Голы: Криштиану Роналду, 51, Бруну Фернандеш, 90+7.