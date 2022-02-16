В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (2:0).
На 51-й минуте гол забил форвард Криштиану Роналду, чем прервал безголевую серию из шести матчей, и это была его худшая серия за карьеру.
На 90+7 минуте Бруну Фернандеш удвоил преимущество своей команды, и «МЮ» поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ (43 очка).
Премьер-лига. 18-й тур
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0
Голы: Криштиану Роналду, 51, Бруну Фернандеш, 90+7.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|55'
|Льюис Данк (Брайтон) получает красную карточку.
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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