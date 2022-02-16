18-й тур
Ман Юнайтед
2 : 0
Брайтон
15.02.2022, FT

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0. Видео гола Роналду и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Англии

  • 16.02.2022 03:29
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Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0. Видео гола Роналду и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (2:0).

На 51-й минуте гол забил форвард Криштиану Роналду, чем прервал безголевую серию из шести матчей, и это была его худшая серия за карьеру.

На 90+7 минуте Бруну Фернандеш удвоил преимущество своей команды, и «МЮ» поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ (43 очка).

Премьер-лига. 18-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0

Голы: Криштиану Роналду, 51, Бруну Фернандеш, 90+7.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
55' Льюис Данк (Брайтон) получает красную карточку.
51' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).

Источник — Sport.ua

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