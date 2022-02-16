Гол Роналду принес Манчестер Юнайтед победу над Брайтоном

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (2:0).

На 51-й минуте гол забил форвард Криштиану Роналду, чем прервал безголевую серию из шести матчей, и это была его худшая серия за карьеру.

На 90+7 Бруну Фернандеш удвоил преимущество своей команды, и «МЮ» поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ (43 очка).

Премьер-лига. 18-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0

Голы: Криштиану Роналду, 51, Бруну Фернандеш, 90+7.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Магуайр, Варан, Далот, Шоу, Фред (Погба, 73), Бруну Фернандеш, Мактоминай, Криштиану Роналду, Санчо (Алекс Теллес, 80), Эланга (Рэшфорд, 79)

Брайтон: Санчес, Уэбстер, Данк, Велтман, Кукурелья, Биссума, Макаллистер, Гросс (Лемпти, 60), Модер, Мопей (Уэлбек, 70), Троссар (Альсате, 60).

Предупреждения: Бруну Фернандеш, 53. Шоу, 72. Мактоминей, 90 – Макаллистер, 85.

Судья: Бэнкс (Англия)