18-й тур
Ман Юнайтед
2 : 0
Брайтон
15.02.2022, FT

Гол Роналду принес Манчестер Юнайтед победу над Брайтоном

Португальский форвард прервал свою худшую безголевую серию из 6 матчей

  • 16.02.2022 00:23
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Гол Роналду принес Манчестер Юнайтед победу над Брайтоном
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (2:0).

На 51-й минуте гол забил форвард Криштиану Роналду, чем прервал безголевую серию из шести матчей, и это была его худшая серия за карьеру.

На 90+7 Бруну Фернандеш удвоил преимущество своей команды, и «МЮ» поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ (43 очка).

Премьер-лига. 18-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0

Голы: Криштиану Роналду, 51, Бруну Фернандеш, 90+7.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Магуайр, Варан, Далот, Шоу, Фред (Погба, 73), Бруну Фернандеш, Мактоминай, Криштиану Роналду, Санчо (Алекс Теллес, 80), Эланга (Рэшфорд, 79)

Брайтон: Санчес, Уэбстер, Данк, Велтман, Кукурелья, Биссума, Макаллистер, Гросс (Лемпти, 60), Модер, Мопей (Уэлбек, 70), Троссар (Альсате, 60).

Предупреждения: Бруну Фернандеш, 53. Шоу, 72. Мактоминей, 90 – Макаллистер, 85.

Судья: Бэнкс (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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