Бондаренко выиграла турнир ITF в Мексике

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко выиграла 25-тысячник ITF в Мексике в парном разряде.
Украинка завоевала трофей в дуэте с Кэрол Чжао из Канады. В финале была обыграна пара Жаклин Кабай Авад / Лина Глушко (Швеция / Израиль).
Канкун. Финал парного разряда
Катерина Бондаренко / Кэрол Чжао – Жаклин Кабай Авад / Лина Глушко – 7:5, 6:7(5), 10-7
Для Бондаренко это четвертый парный титул ITF в карьере. Последний раз 25-тысячник она брала в 2014 году.
Источник — Sport.ua
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