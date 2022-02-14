Бондаренко выиграла турнир ITF в Мексике

Катерина стала победительницей в парном разряде

  • 14.02.2022 13:30
  • 397 просмотров
  • 2 комментария
Бондаренко выиграла турнир ITF в Мексике
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Украинская теннисистка Катерина Бондаренко выиграла 25-тысячник ITF в Мексике в парном разряде.
 
Украинка завоевала трофей в дуэте с Кэрол Чжао из Канады. В финале была обыграна пара Жаклин Кабай Авад / Лина Глушко (Швеция / Израиль).
 
Канкун. Финал парного разряда
Катерина Бондаренко / Кэрол Чжао – Жаклин Кабай Авад / Лина Глушко – 7:5, 6:7(5), 10-7
 
Для Бондаренко это четвертый парный титул ITF в карьере. Последний раз 25-тысячник она брала в 2014 году.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    0976260852, 14.02.2022 13:39
    0
    Не складай зброї !
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    Sinichkin, 14.02.2022 13:37
    0
    Мало підзаробила, молодець.
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