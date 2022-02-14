Бондаренко выиграла турнир ITF в Мексике

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко выиграла 25-тысячник ITF в Мексике в парном разряде.



Украинка завоевала трофей в дуэте с Кэрол Чжао из Канады. В финале была обыграна пара Жаклин Кабай Авад / Лина Глушко (Швеция / Израиль).



Канкун. Финал парного разряда

Катерина Бондаренко / Кэрол Чжао – Жаклин Кабай Авад / Лина Глушко – 7:5, 6:7(5), 10-7



Для Бондаренко это четвертый парный титул ITF в карьере. Последний раз 25-тысячник она брала в 2014 году.