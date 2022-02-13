Ястремская впервые после возвращения обыграла соперницу из топ-50

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжает побеждать в квалификации турнира WTA 500 в Дубае.
В поединке второго раунда отбора украинка обыграла вторую сеяную Клару Таусон из Дании (№33 WTA).
Дубай. 1/2 финала квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 7:5, 5:7, 6:2
Это была первая победа Даяны над соперницей из топ-50 с сентября 2020-го, когда в Риме была обыграна Аманда Анисимова. С тех пор было семь поражений подряд.
В финальном раунде Ястремская сразится против Мэдисон Бренгл из США (№59 WTA).
Ранее в финал отбора вышла Марта Костюк. В основе соревнований в Дубае точно выступит Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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Клара особливо нічим не вразила. Правда, я починав дивитися гру як раз із її медичного таймауту. Тому не можу сказати чи вона сьогодні зіграла на своєму рівні, чи їй нічого не заважало.
Щодо Даяни, то видно що вона місцями атакує з запасом, не стараючись пройтися по лініям. Може це й на краще - спочатку відчути впевненість, а з часом можна й гостріше завершувати свої атаки. От якби українка ще б перестала атакувати з будь-якої подачі суперниці, а вибірково, то було б, мабуть, краще.
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