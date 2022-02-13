Ястремская впервые после возвращения обыграла соперницу из топ-50

Даяна пробилась в финал квалификации турнира в Дубае

  • 13.02.2022 10:56
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  • 5 комментариев
Ястремская впервые после возвращения обыграла соперницу из топ-50
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжает побеждать в квалификации турнира WTA 500 в Дубае. 
 
В поединке второго раунда отбора украинка обыграла вторую сеяную Клару Таусон из Дании (№33 WTA).
 
Дубай. 1/2 финала квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 7:5, 5:7, 6:2

Это была первая победа Даяны над соперницей из топ-50 с сентября 2020-го, когда в Риме была обыграна Аманда Анисимова. С тех пор было семь поражений подряд.

В финальном раунде Ястремская сразится против Мэдисон Бренгл из США (№59 WTA).

Ранее в финал отбора вышла Марта Костюк. В основе соревнований в Дубае точно выступит Элина Свитолина.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    vital, 13.02.2022 11:09
    0
    Важлива перемога для Даяни у всіх розуміннях. По-перше проти досить сильної суперниці, по-друге проти дівчину яку тренує колишній її тренер Женом, по-третє в 3-х сетах.
    Клара особливо нічим не вразила. Правда, я починав дивитися гру як раз із її медичного таймауту. Тому не можу сказати чи вона сьогодні зіграла на своєму рівні, чи їй нічого не заважало.
    Щодо Даяни, то видно що вона місцями атакує з запасом, не стараючись пройтися по лініям. Може це й на краще - спочатку відчути впевненість, а з часом можна й гостріше завершувати свої атаки. От якби українка ще б перестала атакувати з будь-якої подачі суперниці, а вибірково, то було б, мабуть, краще.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych, 13.02.2022 11:03
    0
    А оце вже серйозна та приємна несподіванка. Правда, далі Бренгл, проти якої Даяна просто не знає, як грати, і яка вже здолала Анісімову. Подивимось, чи щось змінилося.
    Ссылка
    online
    Spectra, 13.02.2022 11:01
    0
    Умница! Начало возвращаться, дальше снова Бренгл, которая ничего особенно не делает, просто перекидывает мячи, но раз с такими Даяна не умеет играть, надо брать реванш, а там можно будет на Сабу попасть.
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    kollekciy, 13.02.2022 11:08
    -1
    Сьогодні Таусон зовсім ніяка була, і гра в неї як у Даяни "попаду чи не попаду", от з Медісон Бренгл, яка вміє грати з такими лупилками, я думаю буде навіть складніше, при тому що вона Анісімову обіграла.
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    Александр Ад, 13.02.2022 11:00
    -1
    Дая молодець ,так тримати і далі!
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