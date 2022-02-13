Марта Костюк – в финале квалификации крупного турнира в Дубае

Украинская теннисистка будет сражаться за путевку в основу

  • 13.02.2022 09:47
  • 1283 просмотра
  • 4 комментария
Марта Костюк – в финале квалификации крупного турнира в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№51 WTA) добыла еще одну победу в квалификации турнира WTA 500 в Дубае. 
 
В поединке второго раунда отбора украинка, посеянная под 12-м номером, одолела Диан Парри из Франции (№105 WTA), которую не так давно обыгрывала в рамках Открытого чемпионата Австралии.
 
Дубай. 1/2 финала квалификации
Марта Костюк (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:2, 6:2
 
В финальном раунде Костюк сразится против Людмилы Самсоновой из России (№34 WTA) или Хэрриет Дарт из Великобритании (№130 WTA).

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    vital, 13.02.2022 11:03
    0
    Як для дубайського неприємного вітру, то Мартині ейси/подвійні 8/2 це взагалі дуже добре. Гру не бачив. Сподіваюсь Марта пройде квал як щоденне тренування і підійде повна сил до основи. Хоч я і не розумію участь Костюк у турнірах із квалом з 3-х матчів.
    П.с. У тої ж Даяни сьогодні теж 8 ейсів за матч. Але це за 3 сети і при 6 подвійних.
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    kollekciy, 13.02.2022 10:09
    -1
    Сьогодні, мабуть через гру не в повну спеку, Марта вже значно краще грала, тільки місцями вимикалася.
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    online
    Spectra, 13.02.2022 09:48
    -1
    Наверняка выйдет кацапка, надо разнести
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    online
    SergeySV, 13.02.2022 10:15 (изменен)
    -6
    Spectra, навіщо ти тут Україну своєю злобою заливаєш?
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