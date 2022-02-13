Марта Костюк – в финале квалификации крупного турнира в Дубае

Украинская теннисистка Марта Костюк (№51 WTA) добыла еще одну победу в квалификации турнира WTA 500 в Дубае.
В поединке второго раунда отбора украинка, посеянная под 12-м номером, одолела Диан Парри из Франции (№105 WTA), которую не так давно обыгрывала в рамках Открытого чемпионата Австралии.
Дубай. 1/2 финала квалификации
Марта Костюк (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:2, 6:2
В финальном раунде Костюк сразится против Людмилы Самсоновой из России (№34 WTA) или Хэрриет Дарт из Великобритании (№130 WTA).
Источник — Sport.ua
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П.с. У тої ж Даяни сьогодні теж 8 ейсів за матч. Але це за 3 сети і при 6 подвійних.
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