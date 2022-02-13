Марта Костюк – в финале квалификации крупного турнира в Дубае

Украинская теннисистка Марта Костюк (№51 WTA) добыла еще одну победу в квалификации турнира WTA 500 в Дубае.



В поединке второго раунда отбора украинка, посеянная под 12-м номером, одолела Диан Парри из Франции (№105 WTA), которую не так давно обыгрывала в рамках Открытого чемпионата Австралии.



Дубай. 1/2 финала квалификации

Марта Костюк (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:2, 6:2



В финальном раунде Костюк сразится против Людмилы Самсоновой из России (№34 WTA) или Хэрриет Дарт из Великобритании (№130 WTA).