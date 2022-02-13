Не россиянка. Известна следующая соперница Марты Костюк в Дубае

Состоялся матч второго раунда квалификации турнира WTA 500 в Дубае, в котором встречались Людмила Самсонова из России (№34 WTA) и Хэрриет Дарт из Великобритании (№130 WTA).



Победу на тай-брейке третьего сета одержала британка. Именно она завтра сыграет с украинкой Мартой Костюк за путевку в основную сетку турнира.



Дубай. 1/2 финала квалификации

Хэрриет Дарт (Великобритания) – Людмила Самсонова (Россия) – 2:6, 6:3, 7:6(5)



Ранее Костюк уверенно обыграла соперницу из Франции.