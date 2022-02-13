Не россиянка. Известна следующая соперница Марты Костюк в Дубае

За путевку в финал украинка сразится против Хэрриет Дарт

  • 13.02.2022 13:42
  • 543 просмотра
  • 6 комментариев
Не россиянка. Известна следующая соперница Марты Костюк в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хэрриет Дарт

Состоялся матч второго раунда квалификации турнира WTA 500 в Дубае, в котором встречались Людмила Самсонова из России (№34 WTA) и Хэрриет Дарт из Великобритании (№130 WTA).
 
Победу на тай-брейке третьего сета одержала британка. Именно она завтра сыграет с украинкой Мартой Костюк за путевку в основную сетку турнира.
 
Дубай. 1/2 финала квалификации
Хэрриет Дарт (Великобритания) – Людмила Самсонова (Россия) – 2:6, 6:3, 7:6(5)
 
Ранее Костюк уверенно обыграла соперницу из Франции.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kollekciy, 13.02.2022 13:49
    +2
    Я дивився кінець гри, був дуже радий що Самсонова якась не дуже стала, та ще й програла. З Дарт можна, Марті виграти, головне не перерослабитися, і було б дуже добре щоб гра була першим запуском.
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    online
    Standard, 13.02.2022 13:59
    +1
    kaka, 13.02.2022 13:49
    Перечитайте заглавие-Самсонова и не россиянка....странно
    В заголовку написано, що наступна суперниця Марти не буде росіянка.
    Бо росіянка Самсонова програла британці, і їде лісом додому.
    Що тут перечитувати, незрозуміло.
    Ссылка
    online
    Spectra, 13.02.2022 14:10
    -1
    Если Марта, будет на максимум настроена шансов не оставить, а то любит, таких недооценивать и проигрывать.
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    Александр Науменко, 13.02.2022 14:08
    -1
    Standard, 13.02.2022 13:59
    В заголовку написано, що наступна суперниця Марти не буде росіянка.
    Бо росіянка Самсонова програла британці, і їде лісом додому.
    Що тут перечитувати, незрозуміло.
    Точніше не московитка.
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    Sashamar, 13.02.2022 13:53
    -1
    Будемо вважати, що пощастило. Дарт не в змозі провести кілька ігор поспіль на високому рівні.
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    kaka, 13.02.2022 13:49
    -1
    Перечитайте заглавие-Самсонова и не россиянка....странно
    Ссылка
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