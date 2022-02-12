Свитолина в Дубае сыграет с победительницей квалификации

Украинка стартует на престижном турнире в ОАЭ

  • 12.02.2022 11:46
  • 252 просмотра
  • 2 комментария
Свитолина в Дубае сыграет с победительницей квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на турнире WTA в Дубае.

В первом круге турнира первая ракетка Украины встретится с победительницей квалификацией.

Во втором раунде победительница этого матча встретится или с пятой сеяной Марией Саккари, или с квалифайером.

Напомним, на турнире в Дубае в квалификации выступят украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 12.02.2022 11:59 (изменен)
    +1
    В первом круге нормально, сыграет с каким-то уставшим квалифаерам, а дальше уже Саккари, в третьем Крейчик, даже не знаю какие перспективы у нее, но может удивить, все же Элина, тут двухразовая чемпионка
    Ссылка
    olya403, 12.02.2022 12:13
    0
    Spectra, 12.02.2022 11:59
    В первом круге нормально, сыграет с каким-то уставшим квалифаерам, а дальше уже Саккари, в третьем Крейчик, даже не знаю какие перспективы у нее, но может удивить, все же Элина, тут двухразовая чемпионка
    там кваліфаєри різні є, можуть бути проблеми вже з першого кола. А Саккарі ще за поребриком грає, потім преліт , акліматизація. Точно втомлена буде, більше, ніж кваліфаєри
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности