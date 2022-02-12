Свитолина в Дубае сыграет с победительницей квалификации

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на турнире WTA в Дубае.
В первом круге турнира первая ракетка Украины встретится с победительницей квалификацией.
Во втором раунде победительница этого матча встретится или с пятой сеяной Марией Саккари, или с квалифайером.
Напомним, на турнире в Дубае в квалификации выступят украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская.
WTA draw! @WTA #DDFTennis pic.twitter.com/DwHfFzy5jZ— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 12, 2022
Источник — Sport.ua
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