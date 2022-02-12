Свитолина в Дубае сыграет с победительницей квалификации

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на турнире WTA в Дубае.

В первом круге турнира первая ракетка Украины встретится с победительницей квалификацией.

Во втором раунде победительница этого матча встретится или с пятой сеяной Марией Саккари, или с квалифайером.

Напомним, на турнире в Дубае в квалификации выступят украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская.