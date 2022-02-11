Костюк и Ястремская узнали соперниц в квалификации турнира в Дубае

Украинские теннисистки Марта Костюк (№51 WTA) и Даяна Ястремская (№109 WTA) узнали соперниц в квалификации турнира WTA 500 в Дубае.
Марта в первом раунде отбора встретится с австралийской теннисисткой Эллен Перес (№209 WTA).
Даяна на старте квалификации сразится против Анны Данилиной из Казахстана (№341 WTA).
Отметим, что Леся Цуренко попадала в список отборочного турнира, но отказалась от участия.
Сразу в основной сетке борьбу начнет Элина Свитолина.
Источник — Twitter
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