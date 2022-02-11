Костюк и Ястремская узнали соперниц в квалификации турнира в Дубае

Марта и Даяна сыграют на соревнованиях в ОАЭ

  • 11.02.2022 18:06
  • 660 просмотров
  • 1 комментарий
Костюк и Ястремская узнали соперниц в квалификации турнира в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Марта Костюк (№51 WTA) и Даяна Ястремская (№109 WTA) узнали соперниц в квалификации турнира WTA 500 в Дубае. 
 
Марта в первом раунде отбора встретится с австралийской теннисисткой Эллен Перес (№209 WTA).
 
Даяна на старте квалификации сразится против Анны Данилиной из Казахстана (№341 WTA).
 
Отметим, что Леся Цуренко попадала в список отборочного турнира, но отказалась от участия.

Сразу в основной сетке борьбу начнет Элина Свитолина. 

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    kollekciy, 11.02.2022 19:10
    0
    Ну Даяні потрапила сітка неначе з Основи шолому, а не квал. посереднього WTA. Для Марти краще, але остання Самсонова в минулому році неочікувано дуже піднялася, а зараз точно не відомо, яка вона, плюс Марта все ще не дуже з росіянками грає.
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