Костюк и Ястремская узнали соперниц в квалификации турнира в Дубае

Украинские теннисистки Марта Костюк (№51 WTA) и Даяна Ястремская (№109 WTA) узнали соперниц в квалификации турнира WTA 500 в Дубае.



Марта в первом раунде отбора встретится с австралийской теннисисткой Эллен Перес (№209 WTA).



Даяна на старте квалификации сразится против Анны Данилиной из Казахстана (№341 WTA).



Отметим, что Леся Цуренко попадала в список отборочного турнира, но отказалась от участия.

Сразу в основной сетке борьбу начнет Элина Свитолина.