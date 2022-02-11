Цуренко попала в список участниц квалификации крупного турнира в Дубае

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц квалификации турнира WTA 500 в Дубае.
Это случилось после выбывания нескольких участниц отбора, последней стала немка Андреа Петкович.
Соревнования в ОАЭ пройдут с 14 по 20 февраля, призовой фонд – $703,580.
Отметим, что Цуренко только недавно перенесла болезнь, но уже вернулась на корт.
Источник — Twitter
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