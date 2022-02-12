25-й тур
Норвич
0 : 0
Ман Сити
12.02.2022 19:30   ТВ-трансляция: 

Норвич – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Аутсайдер, против которого «Сити» всегда бывает трудно в гостях

  • 12.02.2022 01:24
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Норвич – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 февраля, в Норвиче на стадионе «Карроу Роуд» состоится матч 25 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Норвич» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток рефери Андре Марринера из Бирмингема прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Норвич


Немецкий наставник Даниэль Фарке на протяжении более четырех лет вел «канареек» к возвращению в «элиту» английского футбола и все ради того, чтобы его выставили за дверь уже после первой череды неудач в рамках АПЛ. «Норвич» действительно опустился достаточно низко в турнирной таблице, и всего три тура назад имел даже меньше набранных очков, чем «Бернли», что уже говорит достаточно о многом. Однако именно в матчах против «Эвертона» (2:1), «Уотфорда» (3:0) и «Кристал Пэлас» (1:1) команда, теперь уже под руководством Дина Смита, начала постепенно оживать, набрав в итоге за короткий отрезок почти половину от своих зачетных баллов в этом сезоне.

Очевидно, что в ближайшем будущем «Норвичу» предстоит поднапрячься и, возможно, вновь забыть на определенный период о набранных очках. Примерно до начала марта, когда устрашающие соперники в лице грядущего «Сити», «Ливерпуля» и гостевого «Саутгемптона» останутся позади, а на горизонте появятся встречи против «Брентфорда» и «Лидса». Очевидно, что списывать со счетов ни одну команду в зоне вылета заблаговременно не стоит, а «Норвич» своим примером лишь доказывает этот факт.

Манчестер Сити


Что касается коллектива Хосепа Гвардиолы, то «горожанам» уже готовы вновь вручать чемпионскую корону, даже несмотря на отрыв всего в девять очков от «Ливерпуля», при большем количестве сыгранных матчей, на данном отрезке сезона. «Манчестер Сити» просто очень хорош в последнее время, а футбол в его исполнении вызывает исключительно положительные впечатления. Даже в неудачной гостевой игре против «Саутгемптона» (1:1), которая стала первым поводом для потери очков действующим чемпионом с конца октября прошлого года.

«Горожане» вышли из январской паузы с помощью побед против «Фулхэма» в Кубке Англии (4:1) и «Брентфорда» в чемпионате (2:0), и уже постепенно начинают говорить о предстоящем первом матче против лиссабонского «Спортинга» в Лиге чемпионов УЕФА. Ожидается, что ключевую ставку «горожане» сделают именно на гостевой поединок в этой дуэли, так как после него у них в календаре в числе соперников стоят «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» – матчи, где никто не может гарантировать набранные очки. Стало быть, и в предстоящей игре «Сити» оступаться не намерен.

Ориентировочные составы


«Норвич»: Ганн – Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс – Лис-Мелоу, Маклин – Рашица, Плахета – Ида, Пукки.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт, Уокер – де Брюйне, Родри, Силва– Стерлинг, Фоден, Марез.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, в предстоящем поединке у гостей не должно возникнуть проблем с завоеванием трех очков, но ожидать разгрома из-за неудачной статистики на этой арене в прошлом не стоит. Нашей ставкой будет позиция Фора. «Норвич» +2.5) с коэффициентом 1.73 по линии Parimatch.

12 февраля, суббота

«Норвич» – «Манчестер Сити»
Норвич. «Карроу Роуд». 19:30
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Setanta и видеосервисы MEGOGO и Oll.tv
Арбитр: Андре Марринер (Бирмингем, Англия)
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch  
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Илья Береза, Sport.ua

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