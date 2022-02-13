Норвич – Манчестер Сити – 0:4. Видео голов и обзор матча

В поединке 25-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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