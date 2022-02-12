Манчестер Сити разгромил Норвич, Зинченко отыграл весь матч

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии разгромил аутсайдера «Норвич» 4:0, а Александр Зинченко провел на поле всю игру.

Украинец впервые в этом году вышел в стартовом составе.

Команда опережает «Ливерпуль» на 12 очков, но Красные имеют два матча в запасе.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Норвич - Манчестер Сити 0:4

Голы: Стерлинг, 31, 70, 90+1, Фоден, 48

Норвич: Ганн, Ааронс (Бирам, 63), Хэйнли, Гибсон, Уильямс, Мелоу (Норманн, 63), Маклин, Гилмор, Саржент (Доуэлл, 87), Пукки, Рашица

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду (Макати, 75), Марез (Кайки, 84), Стерлинг, Фоден (Дилэп, 82)