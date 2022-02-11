ВИДЕО. Кортеж Ярославского после ДТП. Обнародовано видео камер наблюдения

Камеры наблюдения зафиксировали кортеж президента «Металлиста» Александра Ярославского после смертельного ДТП. Видео с камер опубликовало издание «Украинская правда».

После полуночи 10 февраля на трассе между Харьковом и Мартовым, где живет Ярославский, нашли мертвого 50-летнего мужчину. В правоохранительных органах подтвердили, что на месте смертельного ДТП под Харьковом нашли номерные знаки из автомобиля кортежа Ярославского.

По предварительным данным, на погибшего наехали дважды: и первая, и вторая машина из кортежа. Источник УП утверждает, что Ярославский был на месте происшествия. В то же время, находился ли он за рулем – покажут экспертизы, назначенные правоохранителями. Мужчина, утром сдавшийся полиции, на самом деле во время совершения ДТП был совсем в другом месте.

Помимо этого, журналист УП Михаил Ткач указывает, что его собеседник вечером 9 февраля общался с Ярославским телефоном за несколько часов до ДТП, и тот был в нетрезвом состоянии. По факту ДТП расследуют уголовное производство по двум статьям – «Нарушение правил безопасности дорожного движения» и «Оставление в опасности», поскольку никто из участников происшествия не пытался оказать помощь жертве.

ВИДЕО. Обнародовано видео кортежа Ярославского после ДТП