ВИДЕО. Кортеж Ярославского после ДТП. Обнародовано видео камер наблюдения

На трассе возле Харькова нашли мертвого 50-летнего мужчину

  • 11.02.2022 02:35
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ВИДЕО. Кортеж Ярославского после ДТП. Обнародовано видео камер наблюдения
© Украинская правда

Камеры наблюдения зафиксировали кортеж президента «Металлиста» Александра Ярославского после смертельного ДТП. Видео с камер опубликовало издание «Украинская правда».

После полуночи 10 февраля на трассе между Харьковом и Мартовым, где живет Ярославский, нашли мертвого 50-летнего мужчину. В правоохранительных органах подтвердили, что на месте смертельного ДТП под Харьковом нашли номерные знаки из автомобиля кортежа Ярославского.

По предварительным данным, на погибшего наехали дважды: и первая, и вторая машина из кортежа. Источник УП утверждает, что Ярославский был на месте происшествия. В то же время, находился ли он за рулем – покажут экспертизы, назначенные правоохранителями. Мужчина, утром сдавшийся полиции, на самом деле во время совершения ДТП был совсем в другом месте.

Помимо этого, журналист УП Михаил Ткач указывает, что его собеседник вечером 9 февраля общался с Ярославским телефоном за несколько часов до ДТП, и тот был в нетрезвом состоянии. По факту ДТП расследуют уголовное производство по двум статьям – «Нарушение правил безопасности дорожного движения» и «Оставление в опасности», поскольку никто из участников происшествия не пытался оказать помощь жертве.

ВИДЕО. Обнародовано видео кортежа Ярославского после ДТП

Источник — Украинская правда

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