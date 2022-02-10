Источник: Ярославский был на месте аварии со смертельным исходом

Владелец харьковского клуба утверждает иное

  • 10.02.2022 21:28
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Источник: Ярославский был на месте аварии со смертельным исходом
© fcmetalua

Издание Украинская правда сообщает о том, что владелец «Металлиста» Александр Ярославский был на месте смертельного ДТП, которое случилось ночью 10 февраля.

На трассе обнаружили мертвого 50-летнего мужчину, которого сбил автомобиль. Позже выяснилось, что машина принадлежит к кортежу Ярославского.

Сам Ярославский утверждает, что спал у себя дома и ничего по поводу происшествия не знает. Источники Украинской правды не подтверждают, что владелец клуба был за рулем.

Ярославский в прошлом году начал активное публичное возвращение в футбол. Владелец «Металлиста» приобретает новых игроков и говорит о еврокубковых амбициях команды.

Источник — Украинская правда

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