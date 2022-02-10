Бондаренко проиграла во втором круге 25-тысячника ITF в Мексике

35-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Мексике.



В поединке второго раунда Бондаренко в двух сетах проиграла Лине Глушко из Израиля.



Канкун. Второй круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Лина Глушко (Израиль) – 3:6, 4:6



Катерина продолжает борьбу на этом турнире в парном разряде.