Бондаренко проиграла во втором круге 25-тысячника ITF в Мексике

35-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Мексике.
В поединке второго раунда Бондаренко в двух сетах проиграла Лине Глушко из Израиля.
Канкун. Второй круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Лина Глушко (Израиль) – 3:6, 4:6
Катерина продолжает борьбу на этом турнире в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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