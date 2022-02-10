5 новых легионерских надежд Металлиста

Харьковский «Металлист», который ныне является безоговорочным лидером турнирной таблицы Первой лиги, уже зимой начал активно готовиться к предстоящему возвращению в элиту отечественного футбола. Задачи перед командой стоят весьма амбициозные – как можно скорее вернуться в еврокубки, чтобы радовать харьковских болельщиков поединками наивысшей степени интриги и накала. Для этого уже сейчас скаутская служба и менеджмент «Металлиста» работают на перспективу, подписывая множество новичков, в том числе и легионеров.

Идея подобной стратегии проста и понятна – дать максимум времени иностранцам на адаптацию в Харькове, чтобы в новом сезоне, уже в УПЛ, команда могла с ходу дать бой как середнякам, так и лидерам отечественного футбола. В частности, в зимнее трансферное окно «Металлист» успел усилиться пятью новичками-легионерами, коротко о каждом из которых мы сейчас и поговорим…

ПАУЛИНЬО БОЙЯ

Возраст: 23 года

Гражданство: Бразилия

Перешел в «Металлист» из: «Сан-Паулу»

Воспитанник академии «Сан-Паулу» Паулиньо Бойя выступает на позиции левого вингера, хотя при необходимости может сыграть на правом фланге или под нападающим. За свой родной клуб он провел не так много матчей, зато на правах аренды успел поиграть за португальский «Портимоненсе», бразильские «Сан-Бенту» и «Жувентуде». В стане последних Паулиньо Бойя провел вторую часть минувшего розыгрыша бразильской Серии А, а после возвращения из аренды в «Сан-Паулу» уехал в Украину. По неофициальной информации, подписание этого вингера обошлось «Металлисту» в 1,6 миллиона евро. Владелец харьковского клуба Александр Ярославский, который лично представлял Паулиньо Бойя болельщиками еще в ноябре минувшего года, назвал новичка команды «суперигроком» и выразил надежду, что тот принесет много радости поклонникам команды.

Несмотря на то, что «Жувентуде» был одним из аутсайдеров минувшего сезона в бразильской Серии А, хотя и сумел сохранить прописку в элите буквально в последний момент, Паулиньо Бойя очень выделялся в этой команде. Прежде всего, это невероятно техничный футболист с магической правой ногой. Огромным плюсом вингера является его умение мягко принимать передачи, после чего мяч буквально прилипает к его ноге, и отобрать его у Паулиньо без нарушения правил защитникам будет крайне непросто. Очень силен Бойя и в игре один в один. Он не боится идти в обводку, а наоборот, делает это с огромным удовольствием. В чемпионате Бразилии-2021 Паулиньо Бойя занимал 20-е место среди всех игроков по среднематчевому числу обводок – 7,06. Удачными были 56% из них.

Игрок такого профайла, безусловно, поможет «Металлисту» быть более многогранным в атаках, так как Паулиньо Бойя хорошо умеет как завершать командные наступления, так и находить партнеров разрезающими передачами. Если у 23-летнего бразильца не возникнет серьезных адаптационных сложностей, то уже по весне он будет способен разрывать Первую лигу, а за ней – и УПЛ, большинству защитников команд которой придется поломать голову в вопросе, как остановить этого быстроногого технаря.

Херонимо ПОБЛЕТЕ

Возраст: 29 лет

Гражданство: Аргентина

Перешел в «Металлист» из: «Велес Сарсфилда»

Херонимо Поблете выступает на позиции опорного полузащитника. Карьеру футболиста он начинал на родине в «Колоне», а в 2017 году предпринял первую попытку покорения Европы, перебравшись в «Мец». Впрочем, в премьерном сезоне Поблете во Франции его новая команда вылетела из Лиги 1, из-за чего хавбеку пришлось искать для себя новый вызов. Он вернулся в Южную Америку, где поиграл за аргентинский «Сан-Лоренсо» и чилийский «Депортес Ла-Серену», а в феврале минувшего года заключил договор с «Велес Сарсфилдом», где и выступал до момента перехода в «Металлист», который произошел на правах свободного агента.



ФК Металлист

Сильными качествами Поблете являются, прежде всего, позиционная игра и качество ведения единоборств. Несмотря на не самую впечатляющую антропометрию (рост Херонимо – 173 сантиметра, вес – 71 килограмм), бороться с ним для соперников всегда непросто, так как аргентинец грамотно занимает позицию, умеет качественно действовать на опережение и оказывать прессинг на оппонента. Кроме того, Поблете является футболистом, который умеет организовывать атаки своей команды. В минувшем сезоне в чемпионате Аргентины на его счету в среднем было по 7 передач в финальную треть поля за 90 минут, из которых 81% оказались точными.

Обладая такими навыками, неудивительно, что Поблете всегда старается оказываться в центре игры, предлагает себя, демонстрирует желание биться за результат, чем подбадривает партнеров по команде. Конечно, он не очень хорош в верховой борьбе, и это в УПЛ может сказаться в играх с командами, делающими ставку на доминирование на «втором этаже», но при должной подстраховке Поблете способен стать отличной опцией для Александра Кучера.

Хуан КАСАРЕС

Возраст: 29 лет

Гражданство: Эквадор

Перешел в «Металлист» из: «Флуминенсе»

Для эквадорского центрального атакующего полузащитника Хуана Касареса переезд в «Металлист» станет первым опытом выступлений в Европе, несмотря на то, что ему в апреле этого года исполнится уже 30. Играть в футбол Касарес начинал в родном Эквадоре, после чего несколько лет оттачивал мастерство в аргентинских «Ривер Плейте» и «Банфилде», пока наконец не перебрался в Бразилию. С 2016 года Хуан успел поиграть за «Атлетико Минейро», «Коринтианс» и «Флуминенсе», причем везде весьма активно привлекался к матчам первой команды, будучи либо железным игроком основы, либо футболистом ротации. С 2014 года является игроком национальной сборной Эквадора.

Касарес – это своего рода гибрид лучших качеств Тайсона, Марлоса и Клейтона Хавьера, уже выступавших за «Металлист». Эквадорец способен великолепно управляться с мячом в условиях ограниченного пространства и под прессингом, обладает неплохой стартовой скоростью и способен выдавать великолепные передачи партнерам в завершающие фазы атаки. С мячом старается обращаться филигранно, всячески минимизируя его потери, однако ставя возможность риска и потенциального шанса создать опасную атаку на ворота соперника выше последствий возможного брака.

В стане «Флуминенсе» в минувшем розыгрыше бразильской Серии А на счету Касареса в среднем было по 81 действию за каждые 90 минут, причем 68% таковых были успешными. Он активен в единоборствах, но отнюдь не выдающаяся антропометрия (рост эквадорца всего 171 сантиметр) сказывается, из-за чего его часто банально оттесняют от мяча за счет корпуса. В то же время, козырь Хуана – это светлая футбольная голова. Он прекрасно замечает подключения партнеров, способен разгонять и развивать атаки своей команды. В чемпионате Бразилии-2021 на его счету в среднем было по 11,5 (74% - точные) передач в финальную треть поля и по 5,6 (50% - точность) пасов в штрафную соперника. В некоторых матчах, как например, в последнем за «Флуминенсе» против «Шапекоэнсе», который состоялся 10 декабря минувшего года, Касарес просто разрывал оппонентов на клочки – 21 пас в финальную треть (17 точных) и 6 передач в штрафную (2 – точные), к которым можно добавить 6 ударов по воротам (3 – в створ), помогли «трехцветным» уничтожить оппонента со счетом 3:0. Если подобную активность эквадорец сумеет демонстрировать и за харьковскую команду, то нет сомнений, что фанаты «Металлиста» очень быстро получат нового любимца.

Бубакар ТРАОРЕ

Возраст: 24 года

Гражданство: Сенегал

Перешел в «Металлист» из: «Санкт-Галлена»

Сенегалец Бубакар Траоре играть в футбол начинал в Италии. На его счету выступления в составе юношеской команды «Торино», откуда африканец в 2017 году ушел, и лишь спустя десять месяцев сумел найти новый клуб, которым стал мальтийский «Таршин». После этого Траоре поиграл за албанскую «Теуту» и израильский «Хапоэль» из Кфар-Савы, а летом 2020 года отбыл в Швейцарию, где выступал за «Санкт-Галлен» до момента переезда в Харьков.

Бубакар Траоре выступает на позиции левого защитника или левого полузащитника. У него великолепная скорость и хорошая техника, африканец очень опасен на открытых пространствах, хотя есть сомнения, что в матчах за «Металлист» он сможет часто пользоваться этими своими сильными сторонами. В целом в текущем сезоне в Швейцарии Траоре демонстрировал весьма приемлемый для его позиции показатель ведения единоборств (24 в среднем за 90 минут при 50% успешных), но в остальном это еще достаточно «сырой» футболист (скажем, точность его передач составляет: 72% - для пасов вперед, 67% - для пасов в финальную треть и 52% - для пасов в штрафную, а общее качество действий в текущем сезоне можно оценить цифрой в 60% успешных), над улучшением игровых качеств которого Александру Кучеру и его помощникам придется как следует поработать.

ДАВИД

Возраст: 22 года

Гражданство: Бразилия

Перешел в «Металлист» из: «Витории»

В середине января собственник «Металлиста» Александр Ярославский анонсировал покупку молодого игрока со «скоростью выше, чем у Тайсона» и «ударом сильнее, чем у Жажи». В итоге им оказался форвард Давид да Ора, который также способен сыграть левого вингера. Он является воспитанником бразильской «Витории», в которой и выступал на профессиональном уровне до момента отъезда в Украину.

Давид – это действительно скоростной футболист с хорошим ударом, однако стоит учитывать, что «Витория» по итогам минувшего сезона вылетела из бразильской Серии В, хотя новичок «Металлиста» и был едва ли не единственным светлым лучиком в этой команде, забив в ворота оппонентов 8 мячей. Нацеленность на ворота соперников – то, чем однозначно выделяется Давид. В Серии В-2021 он с показателем ударов в 2,71 занимал 12-е место среди всех игроков дивизиона, а по ожидаемым голам с показателем в 6,15xG входил в топ-30 (28-е место). Однако эти цифры не так много значат, как по легионерам, которые перебирались в «Металлист» из элитарных дивизионов своих стран. Скажем, по ожидаемым голам выше, чем Давид в Серии В оказался хорошо знакомый украинским болельщикам по выступлениям за «Зарю» Юри Фрейтас (15-е место)…

Нынешняя оценочная стоимость Давида на Transfermarkt равна 250 тысячам евро, а потому 1,2 миллиона евро, которые заплатил за игрока «Металлист», выглядят существенной затратой, особенно, если учитывать слухи, что за эту сумму харьковчанам досталась лишь часть экономических прав на футболиста. С другой стороны, у Давида действительно есть потенциал, чтобы вырасти в достойного форварда, особенно, если он будет получать свободное пространство, на котором сможет развивать свою скорость. В УПЛ с последним, вероятно, придется туго, зато в еврокубках, куда метит «Металлист», может сработать.