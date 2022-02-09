7 несостоявшихся трансферов зимы-2022

Нынешнее зимнее трансферное окно в ведущих европейских лигах захлопнулось в первый день последнего зимнего месяца. Особенно активным был последний день окна, когда состоялось сразу несколько резонансных переходов, о чем мы вам недавно поведали. Но не менее звучными оказались и несостоявшиеся трансферы: когда казалось, что все почти решено, но оказалось, что не все. И в этой когорте подобралась очень приличная компания. Судите сами.

Альваро МОРАТА, 29 лет

Клуб: «Атлетико»

Куда: «Барселона», «Арсенал»

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Несмотря на то, что Мората – воспитанник «Реала», его очень хотел видеть у себя в команде наставник «Барселоны» Хави. Да и сам Альваро был не против перебраться на «Камп Ноу». В начале января казалось, что стороны ударят по рукам. Но что-то пошло не так. Точнее, «Ювентус», в котором нападающий играет на правах аренды до конца сезона, отказался отпускать форварда. Не поменялась ситуация и в случае интереса со стороны «Арсенала». Несмотря на то, что в Турин в последних числах января прилетала официальная делегация «канониров» по поводу ангажемента Мораты, они тоже отправились обратно несолено хлебавши.

Килиан МБАППЕ, 23 года

Клуб: «ПСЖ»

Куда: «Реал»

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Похоже, уже никто и ничто не помешает Мбаппе присоединиться к «Реалу». «Сен-Жермен» сделал очередную попытку договориться со своей главной молодой звездой о продлении сотрудничества, но она не увенчалась успехом. Килиан мог уйти в «Мадрид» нынешней зимой, но в таком случае «сливочные» должны были заплатить парижскому клубу серьезные деньги. А так – нынешним летом чемпион мира переберется на «Сантьяго Бернабеу» бесплатно. И, по информации испанской прессы, станет самым высокооплачиваемым футболистом мира: вроде бы Флорентино Перес будет платить Мбаппе порядка 50 миллионов евро в год.

Усман ДЕМБЕЛЕ, 24 года

Клуб: «Барселона»

Куда: «Челси», «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Арсенал»

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Неуход самого дорогого игрока в истории «Барселоны» - главная трансферная сага закрывшегося окна. Каталонцы долго и безуспешно пытались продлить контракт с французом. Новый наставник «блауграны» Хави с первых дней работы в команде четко дал понять, что рассчитывает на Усмана. Однако сам футболист захотел получать по новому контракту 43 миллиона евро в год (сейчас получает 12-ть). В «Барселоне» от такой наглости обалдели. И сделали все возможное, чтобы избавиться от Дембеле. Вариантов хватало – «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «ПСЖ». Но никто из клубов, задекларировавших свой интерес к французу, платить требуемые «Барсой» 20 миллионов не захотел. А от прямого обмена Обамеянг – Дембеле Усман категорически отказался. И в итоге остался в клубе. В качестве пятого колеса для телеги. Летом покинет «Камп Ноу» бесплатно.

Джесси ЛИНГАРД, 29 лет

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Куда: «Вест Хэм», «Ньюкасл»

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Недавняя аренда в «Вест Хэме» была для бывшего лидера полузащиты «красных дьяволов» очень удачной. Лингард получал много игровой практики, забивал, ассистировал – в общем, стал настоящим лидером средней линии «молотобойцев». Однако по возвращению на «Олд Траффорд» Джесси оказался все у того же разбитого корыта: на него не ставили ни Сольскьяер, ни Рангник. Парень явно затосковал на «банке». И очень хотел уйти обратно в «Вест Хэм» - лондонцы очень хотели вернуть полузащитника. Да и внезапно разбогатевший «Ньюкасл» хотел купить Лингарда. Вполне возможно, Джесси и поменял бы клубную прописку нынешней зимой, но в «МЮ» внезапно разразился «Гринвудгейт», и клуб решил оставить Лингарда. Кто прав в данной ситуации – посмотрим.

Фабио КАРВАЛЬО, 19 лет

Клуб: «Фулхэм»

Куда: «Ливерпуль»

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Все, что ни делается – к лучшему. В правильности этой сентенции лишний раз убедился «Ливерпуль». Мерсисайдцы очень хотели приобрести лидера «Фулхэма» Карвальо. Тем более, что цена явно не «кусалась» - десять миллионов евро. Атакующий полузащитник лидера Чемпионшипа уже видел себя в красной футболке – он успел пройти медицинское обследование в Ливерпуле. Казалось, что сделки не миновать. Но клубы банально не успели до дедлайна оформить все необходимые бумаги по этому переходу. И в итоге Фабио до конца сезона будет выступать за «Фулхэм». А нынешним летом молодой талант перейдет в «Ливерпуль» бесплатно – его контракт с нынешним клубом заканчивается в июле.

Самюэль УМТИТИ, 28 лет

Клуб: «Барселона»

Куда: «Арсенал»

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что «Барса» и Умтити продлили соглашение аж до 2026 года, причем футболист пошел на существенное уменьшение заработной платы, «Барселона» в перспективе не рассчитывает на очень травматичного французского защитника (в нынешнем сезоне чемпион мира провел за «браугранас» в чемпионате Испании лишь одну встречу). Более того, каталонцы очень хотели избавиться от Умтити в зимнее трансферное окно. Собственно, ради этого они и уменьшили ему зарплату, чтобы клуб, взявший его в аренду, «потянул» его жалование. И вроде бы как нашелся такой клуб – «Арсенал». И вроде бы даже все было на мази. Но на одной из тренировок Умтити неудачно приземлился и сломал ногу: теперь в лазарете на три месяца. Об аренде в «Арсенал» придется забыть.

Виктор ЦЫГАНКОВ, 24 года

Клуб: «Динамо»

Куда: куда-нибудь

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После достаточно неожиданной продажи Виталия Миколенко в «Эвертон» казалось, что лед тронулся: следом за молодым левофланговым защитником «сине-белых» последуют за рубеж и другие лидеры команды. Тем более, что спрос на этих «других» таки есть. В особенности – на олицетворение динамовской атаки Виктора Цыганкова. В нынешнем сезоне и президент «Динамо» Игорь Суркис, и главный тренер команды Мирча Луческу почти в унисон высказались по поводу возможного трансфера Цыганкова: да, если будут конкретные предложения. Однозначно сказать сложно, был ли предметный интерес к динамовскому лидеру зимой, но в прессе в этой связи фигурировал «Монако». Клуб из княжества якобы был не прочь взять Цыганкова в аренду с правом выкупа, но футболист вроде бы отказался. Правильно ли сделал – покажет лишь время. Но факт остается фактом: Цыганкову нужно менять рабочее место, дабы не останавливаться в развитии.

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