Бондаренко вышла во второй круг турнира в Мексике

35-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира ITF W25 Cancun в Мексике.
В стартовом поединке Бондаренко в двух сетах выиграла у Сады Нахиманы из Бурунди.
Канкун. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Сада Нахимана (Бурунди) – 6:3, 6:2
Во втором круге соперницей Катерины будет Лина Глушко из Израиля.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.