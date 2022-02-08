Бондаренко вышла во второй круг турнира в Мексике

35-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира ITF W25 Cancun в Мексике.

В стартовом поединке Бондаренко в двух сетах выиграла у Сады Нахиманы из Бурунди.

Канкун. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Сада Нахимана (Бурунди) – 6:3, 6:2

Во втором круге соперницей Катерины будет Лина Глушко из Израиля.