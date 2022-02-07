24-й тур
Вест Хэм
0 : 0
Уотфорд
08.02.2022 21:45

Вест Хэм – Уотфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Выход Андрея Ярмоленко в матче чемпионата стоит ожидать только в качестве игрока замены

  • 07.02.2022 20:34
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Вест Хэм – Уотфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 8 февраля, в Лондоне на стадионе «Олимпийский» состоится матч 24 тура английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Уотфорд». Стартовый свисток рефери Мартин Аткинсон из Лидс прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Вест Хэм


Коллектив Дэвида Мойеса уходил на короткую январскую международную паузу с двумя поражениями кряду в матчах чемпионата в пассиве, в результате чего уступил «Манчестер Юнайтед» место в зоне Лиги чемпионов УЕФА по итогам одного из матчей в этой неудачной серии (0:1). Перед «молотобойцами» теперь достаточно остро стоит вопрос о возвращении утраченных кондиций, так как соседи по городу в лице «Арсенала» уже поджимают в турнирной таблице, а наличие матчей в запасе у «канониров» делает ситуацию для «железных» и вовсе взрывоопасной.

На самом деле, ничего странного в такой изменчивости настроений «Вест Хэма» нет. Лондонский клуб уже и забыл о тех временах, когда команда на продолжительном отрезке сезона показывала стабильность в плане результатов. Текущая кампания в чемпионате, по всей видимости, не станет исключением из данного правила. Единственная надежда Мойеса заключается в том, что его команде нет особой необходимости отвлекаться на сторонние турниры. По отношению к недавнему кубковому матчу против предельно скромного «Киддерминстера» (2:1) можно было понять, что даже возможность сыграть на «Уэмбли» не особо интересует лондонский клуб. Но стоит ли ждать резкого улучшения ситуации?

Уотфорд


Представители графства Хартфордшир в этом сезоне озабочены только тем, как бы не покинуть «элиту» английского футбола перед длительными летними каникулами. «Уотфорд» в плане выполнения этой задачи, пока что, не очень преуспевает, так как текущая 18 позиция и цепочка неудачных результатов вызывают большие сомнения о способности команды и дальше бороться за выживание. В последний раз «шершни» добывали победу в конце ноября прошлого года, когда коллективом руководил Клаудио Раньери, но с тех пор итальянского наставника уже успели убрать с должности, а пришедший на его место Рой Ходжсон все еще не может завести команду.

Потуг в матчах против «Бернли» (0:0) и «Ньюкасла» (1:1), которые являются прямыми конкурентами «Уотфорда» в борьбе за место в турнирной таблице, было недостаточно для того, чтобы подняться за пределы опасной зоны. На этом фоне, «Вест Хэм» и вовсе будет казаться соперником топ-эшелона, да и предыдущий матч между этими командами в конце декабря (4:1, победа «железных») показал разницу в их текущих кондициях.

Ориентировочные составы


«Вест Хэм»: Ареола – Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессвелл – Райс, Соучек –Лансини, Форнальс – Бенрахма, Боуэн.

«Уотфорд»: Фостер – Камара, Самир, Кэткарт, Фемениа – Деннис, Сиссоко, Кайембе, Куцка – Жоао Педро, Кинг.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, в предстоящем поединке хозяевам не составит труда набрать три очка. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Вест Хэм» (-1) с коэффициентом 1.70 по линии Parimatch.

8 февраля, вторник

«Вест Хэм» – «Уотфорд»
Лондон. «Олимпийский». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Setanta и видеосервисы MEGOGO / Oll.tv
Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия)
Прогноз Sport.ua – 3:1
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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