В матче 24-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» переиграл «Уотфорд» (1:0).
Единственный мяч на 68-й минуте забил Джаррод Боуэн.
Украинский форвард Андрей Ярмоленко остался в резерве. «Вест Хэм» поднялся на 4-е место в АПЛ.
Премьер-лига. 24-й тур
Вест Хэм – Уотфорд – 1:0
Гол: Боуэн, 68.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
Источник — Sport.ua
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