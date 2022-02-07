Во вторник, 8 февраля, в Бернли на стадионе «Терф Мур» состоится матч 24 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток рефери Майк Дин из района Виррал прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Бернли



Шон Дайч старается спасти «бордовых» от вылета из «элиты» английского футбола, но в последнее время они попали под влияние сразу нескольких сторонних факторов, которые мешают проводить поединки в срок. Как итог, «Бернли» сейчас не только имеет наименьшее количество побед среди всех участников состязаний, но и банально сыграл всего 19 матчей, в то время как календарь опережает их уже на четыре шага. Именно поэтому текущий показатель в 13 набранных очков не стоит считать абсолютным для оценки возможности этой команды.

Не каждый из нас может получить целых три недели отдыха уже в первом месяце нового года, но у «Бернли» он был. Исходя из последовавших за ним двух ничейных результатов против «Арсенала» и «Уотфорда» (дважды по 0:0), можно сказать, что эта невынужденная передышка была необходимо. Так или иначе, но выходить из серии длиной в три поражения как-то было необходимо, поэтому даже такие, незначительные, на первый взгляд, результаты, были большой победой для «бордовых». Кубковых состязаний в этом сезоне у команды Дайча не осталось, поэтому сконцентрированы они только на чемпионате.

Манчестер Юнайтед



Коллектив Ральфа Рангника, будем честны, опозорился, когда перед началом минувшего уик-энда вылетел уже на стадии 1/16 финала Кубка Англии по итогу серии пенальти против «Мидлсбро» (1:2). В сезоне, когда команда фактически находится в подвешенном состоянии, любой успех в любом турнире фанатами воспринимался бы с особенным ощущением. Однако, случилась очередная неудача, по итогам которой шансов зацепиться хотя бы за какой-то трофей у «Манчестер Юнайтед» практически не осталось. Лига чемпионов УЕФА для «Красных дьяволов» начнется лишь в конце февраля, а до этого предстоит решать более интересные задачи в чемпионате.

Команда Рангника только зашла в зону главного еврокубкового турнира, воспользовавшись серией осечек «Вест Хэма», однако отрыв в одно очко от преследователей, даже при наличии матча в запасе, не дает совершенно никакой уверенности. «Юнайтед» в последнее время в АПЛ начал побеждать – топ-новость для его фанатов, однако успехи в играх против тех же «молотобойцев» (1:0) и «Брентфорда» (3:1) являются лишь мелкими шагами на пути к восстановлению. Таких подарков, когда все основные конкуренты теряют очки, в сезоне может больше и не быть.

Ориентировочные составы



«Бернли»: Поуп – Питерс, Ми, Тарковски, Робертс – Макнил, Браунхилл, Вествуд, Корне – Вегхорст, Родригес.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Магуайр, Варан, Далот – Погба, Мактоминей – Эланга, Фернандеш, Рашфорд – Роналду.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке гости должны справиться с аутсайдером. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Юнайтед» (-1.0) с коэффициентом 2.05 по линии Parimatch.

8 февраля, вторник