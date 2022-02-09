Гол Погба не помог. Манчестер Юнайтед потерял очки с аутсайдером АПЛ

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Бернли» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1).
На 18-й минуте Поль Погба вывел гостей вперед, однако сразу после перерыва Джей Родригес сравнял счет.
Криштиану Роналду вышел на поле на 68-й минуте, заменив Эдинсона Кавани.
«МЮ» набрал 39 очков и занимает 5-е место, пропустив вперед Вест Хэм. У «Бернли» 14 очков и последнее 20-я место.
Премьер-лига. 24-й тур
Бернли – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голы: Родригес, 47 – Погба, 18
Бернли: Поуп, Тарковски, Ми, Робертс, Корне (Леннон, 69), Питерс, Браунхил, Уэствуд, Вегхорст, Макнейл, Родригес (Барнс, 89).
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Магуайр, Варан, Далот, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактоминей (Лингард, 80), Рэшфорд (Эланга, 85), Кавани (Криштиану Роналду, 68), Санчо.
Предупреждения: Питерс, 74. Браунхил, 77 - Магуайр, 62.
Судья: Дин (Англия).
Источник — Sport.ua
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