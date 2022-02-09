24-й тур
Бёрнли
1 : 1
Ман Юнайтед
08.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Погба не помог. Манчестер Юнайтед потерял очки с аутсайдером АПЛ

Криштиану Роналду вышел на поле на 68-й минуте, заменив Эдинсона Кавани

  • 09.02.2022 00:05
  • 223 просмотра
  • 1 комментарий
Гол Погба не помог. Манчестер Юнайтед потерял очки с аутсайдером АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Бернли» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1).

На 18-й минуте Поль Погба вывел гостей вперед, однако сразу после перерыва Джей Родригес сравнял счет.

Криштиану Роналду вышел на поле на 68-й минуте, заменив Эдинсона Кавани.

«МЮ» набрал 39 очков и занимает 5-е место, пропустив вперед Вест Хэм. У «Бернли» 14 очков и последнее 20-я место.

Премьер-лига. 24-й тур

Бернли – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы:  Родригес, 47 – Погба, 18

Бернли: Поуп, Тарковски, Ми, Робертс, Корне (Леннон, 69), Питерс, Браунхил, Уэствуд, Вегхорст, Макнейл, Родригес (Барнс, 89).

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Магуайр, Варан, Далот, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактоминей (Лингард, 80), Рэшфорд (Эланга, 85), Кавани (Криштиану Роналду, 68), Санчо.

Предупреждения: Питерс, 74. Браунхил, 77 - Магуайр, 62.

Судья: Дин (Англия).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55, 09.02.2022 00:40
    0
    Чудово,завтра Тотем має шанс пригнути на 4е місце,якщо Вулхи дома зіграють удачно з Арсом.
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