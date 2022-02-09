24-й тур
Бёрнли
1 : 1
Ман Юнайтед
08.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бернли – Манчестер Юнайтед – 1:1. Гол Погба. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Английской Премьер-лиги

  • 09.02.2022 05:51
  • 47 просмотров
  • 0 комментариев
Бернли – Манчестер Юнайтед – 1:1. Гол Погба. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Бернли» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1).

На 18-й минуте Поль Погба вывел гостей вперед, однако сразу после перерыва Джей Родригес сравнял счет. Криштиану Роналду вышел на поле на 68-й минуте, заменив Эдинсона Кавани.

«МЮ» набрал 39 очков и занимает 5-е место, пропустив вперед «Вест Хэм». У «Бернли» 14 очков и последнее 20-е место.

Премьер-лига. 24-й тур

Бернли – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Родригес, 47 – Погба, 18.

События матча
47' ГОЛ ! Мяч забил Джей Родригес (Бёрнли).
19' ГОЛ ! Мяч забил Поль Погба (Ман Юнайтед).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности