В матче 24-го тура чемпионата Англии «Бернли» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1).
На 18-й минуте Поль Погба вывел гостей вперед, однако сразу после перерыва Джей Родригес сравнял счет. Криштиану Роналду вышел на поле на 68-й минуте, заменив Эдинсона Кавани.
«МЮ» набрал 39 очков и занимает 5-е место, пропустив вперед «Вест Хэм». У «Бернли» 14 очков и последнее 20-е место.
Премьер-лига. 24-й тур
Бернли – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голы: Родригес, 47 – Погба, 18.
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Джей Родригес (Бёрнли).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Поль Погба (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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