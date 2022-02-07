В среду, 9 февраля, в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится матч 24 тура английского чемпионата, в котором «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Тоттенхэм»

Команда Антонио Конте в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 7 место. Проведя 20 матчей, она набрала 36 очков, добившись 11 побед, трижды сыграв вничью и потерпев 6 поражений.

В предыдущем туре – 23 января – «шпоры» уступили в гостях в лондонском дерби «Челси» (0:2). Это поражение прервало 10-матчевую серию команды в АПЛ без поражений (7 побед, 3 ничьи). Правда, пока продолжалась данная череда матчей в чемпионате Англии в других турнирах «Тоттенхэм» потерпел 4 поражения. Он проиграв дважды в Лиге Европы еще в ноябре и декабре прошлого года, а также в январе этого года уступил два раза «Челси» (0:2 и 0:1) в полуфинале Кубка английской лиги.

По результатам дома в нынешней АПЛ у «Тоттенхэма» пятый показатель – 22 очка в 10 матчах (7 побед, 1 ничья, 2 поражения).

«Саутгемптон»

Подопечные Ральфа Хазенхюттля в текущей таблице АПЛ располагаются на 12 позиции. У них в активе 25 очков по результатам 22 встреч (5 побед, 10 ничьих, 7 поражений). 10 ничьих в сезоне у «святых» - это второй показатель по миролюбию в нынешнем чемпионате Англии.

В пяти своих последних поединках «Саутгемптон» добился двух побед, дважды сыграл вничью и потерпел одного поражение. Уступили «святые» 15 января на поле «Вулвз» (1:3). После этого 22 января была домашняя ничья 1:1 с «Манчестер Сити».

Если взять достижения команд АПЛ на выезде в этом сезоне, то у «Саутгемптона» по лиге 13 показатель. В 11 гостевых поединках команда набрала 9 очков (2 победы, 3 ничьи, 6 поражений). До уже упомянутого поражения на выезде от «волков» у команды Хазенхюттля была ничья 2:2 на поле «Кристал Пэлас» и победа 3:2 в гостях у «Вест Хэма».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Тоттенхэм» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.63 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Санчес, Ромеро, Дэвис, Эмерсон, Уинкс, Хейбьерг, Регилон, Лукас, Сон Хын Мин, Кейн.

«Саутгемптон»: Форстер – Беднарек, Стивенс, Салису, Ливраменто, Уорд-Проуз, Ромеу, Уокер-Петерс, Редмонд, Адамс, Армстронг.

9 февраля, среда