24-й тур
Тоттенхэм
2 : 3
Саутгемптон
09.02.2022, FT

Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:3. Фиаско Шпор. Видео голов и обзор матче

«Саутгемптон» одержал волевую победу

  • 10.02.2022 07:27
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Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:3. Фиаско Шпор. Видео голов и обзор матче
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 9 февраля «Тоттенхэм» в 24-м туре АПЛ дома сенсационно проиграл «Саутгемптону» - 2:3. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
80' ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Саутгемптон).
70' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
23' ГОЛ ! Мяч забил Армандо Броя (Саутгемптон).
18' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ян Беднарек (Саутгемптон).

Источник — Setanta Sports Ukraine

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