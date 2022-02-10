Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:3. Фиаско Шпор. Видео голов и обзор матче

Вчера, 9 февраля «Тоттенхэм» в 24-м туре АПЛ дома сенсационно проиграл «Саутгемптону» - 2:3. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Саутгемптон).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Армандо Броя (Саутгемптон).
|18'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ян Беднарек (Саутгемптон).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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